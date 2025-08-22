Kreće velika vikend akcija policije: Evo zašto će zaustavljati na cesti i što provjeravaju

U prvih sedam mjeseci ove godine na području PU Zagrebačke poginulo je 25 osoba, što je znatno više nego u istom razdoblju" lani, kada je poginulo 18 ljudi. Večeras kreće velika akcija. Detalje akcije otkriva Josip Fišter, vođa sektora I. PPRP PU zagrebačke u razgovoru s našom Ivanom Ivandom Rožić.

"Tijekom ovog vikenda na području PU Zagrebačke provodit će se preventivno represivna akcija, nadzor vozača pod utjecajem alkohola, droga te nadzor brzine kretanja vozila. Cilj akcije je povećanje sigurnosti prometa, smanjenje broja prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, smanjenje broja prometnih nesreća sa težim posljedicama odnosno, smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća", rekao je Fišter.

Naglašava da će se nadzor najviše usmjeravati na vožnju pod utjecajem alkohola, nepošivanje brzine kretanja, nevezivanje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela za vrijeme vožnje - takozvanih 'četiri ubojice' - ali i ostalih prekršaja. U akciji će biti angažiran maksimalni broj policijskih službenika, napominje Fišter.

"Bit će raspoređeni po blokadnim punktovima - na onim lokacijama gdje se učestalo događaju prometne nesreće kako bi se taj broj smanjio. Najčešći su prometni prekršaji vožnja pod utjecajem alkohola, nepoštivanje brzine kretanja vozila, nevezivanje pojasa, korištenje mobitela", podsjeća.

Akcija kreće večeras od 22 sata i traje do 25. kolovoza do 6 sati ujutro.