Motociklisti najavili veliki prosvjed: 'Nismo svi huligani. Ispod kaciga su doktori i pravnici'

Motociklisti u vožnji upozorenja diljem Hrvatske. Ako im država ne ispuni zahtjeve o sigurnosti na cestama, idući vikend kreću u veliki prosvjed. Traže nove pravilnike o projektiranju cesta i uvođenje škola sigurne vožnje kao obaveze. Najsmrtonosnija prepreka motociklistima su, kažu, ležeći policajci, kao i manjak zaštitnih ograda. Ako se ne postigne dogovor - za subotu najavljuju kaos na cestama. A prosvjedovat će ovako:

"Plaćati u centima na trajektnim pristaništima, mostovovima i sporom vožnjom usporiti promet u cijeloj Hrvatskoj", rekao je Mladen Stjepan Vitković, predsjednik udruge Karavana za život - bajkeri na cesti, a Dalibor Prikaski dodaje:

"Nismo svi mangupi, ispod tih kaciga su doktori, ispod tih kaciga su policajci, vatrogasci, pravnici, znači nismo huligani".