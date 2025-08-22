VELIKI USPJESI /

Mandić ide u klub fascinantne povijesti iz doba nekadašnje Istočne Njemačke

Rukometaši Zagreba u novu sezonu ući će oslabljeni. Matej Mandić od danas brani boje Magdeburga. Ono o čemu se nagađalo još početkom ljeta, danas je dobilo i službenu potvrdu kada je njemački klub na svojim stranicama poželio dobrodošlicu hrvatskom golmanu. Magdeburg je jedini sportski kolektiv s prostora nekadašnje Istočne Njemačke koji je uspio postati prvak Europe i nakon njemačkog ujedinjenja. S dva naslova iz doba DDR-a te tri iz novije povijesti Magdeburg je ukupno pet puta osvajao Ligu prvaka

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.8.2025.
21:10
SPORTSKI.NET
Rk ZagrebMatej Mandić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx