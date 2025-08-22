Nakon četiri godine /

Hrvatski vratar potpisao za najbolji klub Europe: Evo što je poručio u emotivnoj objavi

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Iz kluba su mu zahvalili na svemu što je dao i poželjeli mu sreću u novom poglavlju karijere

22.8.2025.
13:06
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Nakon četiri godine u dresu PPD Zagreba, hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić seli u redove aktualnog prvaka Europe, njemački SC Magdeburg.

Mandić je u Zagreb stigao sa svega 19 godina, a u četvrtak je dogovoren transfer između dva kluba. Već ove sezone hrvatski golman imat će priliku igrati u jednoj od najjačih rukometnih liga na svijetu.

Emotivnim riječima oprostio se od Zagreba i navijača:

"Došao sam kao 19-godišnji klinac koji se bojao vlastite sjene, a odlazim kao izgrađena osoba. Četiri godine u Zagrebu značile su mi puno, a najviše prijatelji za cijeli život. Hvala suigračima, trenerima, stručnom stožeru i navijačima. Ponosan sam što sam nosio dres PPD Zagreba", napisao je Mandić.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RK Zagreb (@rkzagreb)

 

 

 

Iz kluba su mu zahvalili na svemu što je dao i poželjeli mu sreću u novom poglavlju karijere. Generalni menadžer Božidar Jović poručio je kako će Mandiću vrata Zagreba uvijek biti otvorena te naglasio da je prelazak u SC Magdeburg potvrda njegove kvalitete. 

"Matej je vrhunski vratar i još bolji čovjek", zaključio je Božidar Jović.

