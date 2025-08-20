Senzacija iz Njemačke: Prvak Europe želi vratara Zagreba kao i drugu hrvatsku zvijezdu

Njemački doprvak i aktualni sovajač rukometne Lige prvaka Magdeburg, zainteresiran je za dovođenje Zagrebovog Mateja Mandića, tvrdi Bild. Nijemci su u hitnoj potrazi za novim vratarom budući da su saznali da je Švicarac Nikola Portner suspendiran zbog kršenja antidopinških pravila.

On se na parket smije vratiti tek 10. prosinca pa su Nijemci u aktivnoj potrazi za novim vratarom, a jedna od opcija im je i Mandić, ali su također zainteresirani i za drugu hrvatsku vratarsku zvijezdu - Dominika Kuzmanovića. On ima važeći ugovor s Gummersbachom sve do ljeta 20208. te je dokazana svjetska klasa pa bi njegova akvizicja bila vrlo skupa za njemački klub. Posljednja opcija im je i 37-godišnji veteran Karim Hendawy koji brani u Saudijskoj Arabiji.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ipak, Mandić se nameće kao najizglednija opcija budući da se njegov dolazak u Magdeburg već spominjao kao opcija za sljedeće ljeto kada je trebao naslijediti Španjolca Sergeya Hernandeza. Tako bi se taj transfer samo ubrzao za godinu dana, a glasine navode i kako je Zagreb već krenuo u potragu za novim vratarom.

