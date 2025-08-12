EKSKLUZIVNO /

Filip Ivić napravio veliki korak naprijed: 'Želim ulagati u sport, djecu i hrvatski turizam'

Filip Ivić napravio veliki korak naprijed: 'Želim ulagati u sport, djecu i hrvatski turizam'
Foto: Filip Ivić

Riječ je o kampu koji je ove godine u Omišu održao svoje 15. izdanje

12.8.2025.
14:03
Dominik Franculić
Filip Ivić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Filip Ivić službeno je postao dio upravljačke strukture najvećeg kampa na svijetu za rukometne vratare koji se već 15 godina održava u Omišu.

Riječ je kampu koji je ove godine u Omišu održao svoje 15. izdanje, a okupio je velika rukometna imena koja su radila s djecom. Riječ je o Vincentu Gérardu, Viktoru Hallgrímssonu, Mateju Mandiću, Urhu Kastelicu i ostalima koji su svoje vrijedne savjete dijelili budućim vratarima. Ovo je velika stvar, ne samo za Filipa Ivića, nego i za rukomet kao i sport i naposljetku Hrvatsku kao državu. 

"Cilj mi je ulagati u sport, u djecu i turizam u Hrvatskoj. To sve ovaj projekt podrazumijeva. Ovaj kamp se održava već 15 godina zaredom i najveći je kamp za rukometne vratare u svijetu. Želim zahvaliti Mariju Čaljkušiću kao i Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske koje stoji iza tih projekata", rekao nam je Filip Ivić.

Filip Ivić je prvostupnik kineziologije i po završetku profesionalne karijere želi se posvetiti radu s djecom, ponajprije budućim rukometnim vratarima te će od sada biti u upravljačkoj strukturi hvalevrijednog projekta koji nastavlja raditi punom parom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamp rukometnih vratara u Omišu pravi je hit: 'Na ovome se radi cijele godine'

Filip IvićRukometni Kamp
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EKSKLUZIVNO /
Filip Ivić napravio veliki korak naprijed: 'Želim ulagati u sport, djecu i hrvatski turizam'