Filip Ivić napravio veliki korak naprijed: 'Želim ulagati u sport, djecu i hrvatski turizam'

Filip Ivić službeno je postao dio upravljačke strukture najvećeg kampa na svijetu za rukometne vratare koji se već 15 godina održava u Omišu.

Riječ je kampu koji je ove godine u Omišu održao svoje 15. izdanje, a okupio je velika rukometna imena koja su radila s djecom. Riječ je o Vincentu Gérardu, Viktoru Hallgrímssonu, Mateju Mandiću, Urhu Kastelicu i ostalima koji su svoje vrijedne savjete dijelili budućim vratarima. Ovo je velika stvar, ne samo za Filipa Ivića, nego i za rukomet kao i sport i naposljetku Hrvatsku kao državu.

"Cilj mi je ulagati u sport, u djecu i turizam u Hrvatskoj. To sve ovaj projekt podrazumijeva. Ovaj kamp se održava već 15 godina zaredom i najveći je kamp za rukometne vratare u svijetu. Želim zahvaliti Mariju Čaljkušiću kao i Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske koje stoji iza tih projekata", rekao nam je Filip Ivić.

Filip Ivić je prvostupnik kineziologije i po završetku profesionalne karijere želi se posvetiti radu s djecom, ponajprije budućim rukometnim vratarima te će od sada biti u upravljačkoj strukturi hvalevrijednog projekta koji nastavlja raditi punom parom.

