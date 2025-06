Bivši vratar Zagreba: 'Uživao sam ovdje, a Slovenija nema jednu stvar koja Hrvatsku nosi'

Omiš i Hrvatska imaju privilegij opet biti dio jedinstvenog rukometnog kampa za mlade golmane koji sanjaju svoje sportske snove. Svjetski, a naše. Jer, takvo što ne postoji u svijetu. Dakle, 15. izdanje prestižnog Međunarodnog kampa za rukometne golmane država se trenutačno u Omišu. Počeo je 23. lipnja i trajat će do 29. U Omišu su najveći svjetski vratari. Već smo razgovarali s Vincentom Gerardom, a danas nam se javio slovenski vratar Urh Kastelic.

"Već sam bio ovdje 2022. i 2023. Prošle godine nisam mogao zbog Olimpijskih igara, a sad sam se opet odazvao. Odličan je projekt, možeš djeci prenijeti što si naučio u karijeri. I ja sam u tim godinama htio biti dio tog kampa, ali već sam tada bio u mlađim reprezentativnim uzrastima i uvijek su se prvenstva poklapala s kampom pa nisam mogao doći, ali sad sam tu kao demonstrator i uživam", priča nam bivši vratar Zagreb pa nastavlja.

'Zauvijek će ostati žal za olimpijskom medaljom'

"Najljepše je vidjet djecu kako su sretni kada treniraju. Postavljaju dobra pitanja koja sam i ja htio pitati, a nisam imao koga. Jako lijep projekt. Pohvalio bih organizatore projekta, stvarno je dobra stvar. Neka što više mladih iz kampa za koju godinu budu demonstratori kao što smo mi sada", poželio je Kastelic koji je bio dio slovenske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Parizu prošlog ljeta.

Slovenija je tada šokantno došla do polufinala, ali na kraju ostala bez medalje izgubivši za jedan gol u polufinalu od Danske, a onda ih je ista sudbina zadesila u borbi za broncu.

"Ja sam u Parizu bio treći golman. Igrao sam samo protiv Njemačke u grupi. Razočarenje je, jasno, bilo veliko, treniraš cijelo ljeto, nitko od nas nije očekivao da ćemo doći daleko. Prije turnira smo odigrali jako loše u pripremnim utakmicama i ušli smo u turnir bez očekivanja. Nekako se sve poklopilo, došli smo do polufinala. I tamo smo imali dobre šanse, a izgubili za jedan gol kao i za treće mjesto. Teško će se ponoviti takva prilika. Jako se teško kvalificirati za Igre, a onda još tamo doći do borbe za medalju i baš će nam svima zauvijek ostati žal. Dobro je bilo što se opet u Sloveniji počelo pričati o rukometu, tu smo napravili dobru stvar", sumirao je Kastelic koji je dvije godine branio u Zagrebu.

'Sloveniji nedostaje taj nacionalni naboj i patriotizam'

Dobro poznaje Hrvatski i Slovenski rukomet, a otkrio nam je što je po njemu najveća razlika.

"Hrvatska je rukometna država, to svi znaju. Imam puno prijatelja Hrvata iz doba Zagreba i sada u Bundesligi i svi se žale da se u Hrvatskoj rukomet prati samo u prvom mjesecu, ali ova medalja je najbolje što se se moglo dogoditi Hrvatskoj, opet se stvorio 'hype' oko rukometa, svi su ga počeli pratiti nakon nekoliko neuspješnih godina. Nakon OI se pričalo "Ne mogu ovi naši ništa", a sad su ti igrači postali zvijezde što mi je jako drago", govori Kastelic pa nastavlja.

"Slovenija je mala država, ali također imamo jako puno uspješnih sportaša. Pogledajte bicikliste, košarkaše, hokejaše, u skoro svakom sportu imamo nekog vrhunskog, ali fali nam ono što imaju Hrvati, a to je obući nacionalni dres s ponosom. Svi Hrvati obuku dres na kockice kada igra Hrvatska. U Sloveniji tek ljudi oblače dresove kad se igra polufinale i finale. Nedostaje nam taj naboj i patriotizam koji vi imate. Igrači onda daju još više od sebe jer znaju koliko su kad su bili mladi željeli igrati za reprezentaciju. Zadnja medalja je došla upravo zbog toga. Igrači su vidjeli da je cijela država iza njih, Sloveniji to nedostaje, ta euforija koju vi možete napraviti, to je najveća razlika", dobro je detektirao vratar bundesligaša Lemgo.

"Dvije godine sam igrao u Zagrebu, to je najljepši period moje karijere. Ja do Zagreba imam pola sata vožnje jer živim u Krškom tu uz granicu. U mojoj prvoj godini su još bili tu stariji, Vori, Valčić i ekipa, a u drugoj godini smo baš imali mladi tim. Od starijih sam mogao učit i to je baš lijep period moje karijere", rekao je Urh koji je potom preselio u Bundesligu, najprije o Göppingen pa sada u Lemgo Lippe.

"Bundesliga je najjača liga na svijetu. S razlogom to svi govore. Svatko svakoga može pobijediti, zadnji na tablici pobijedi prvog, meni je već šest sezona prošlo i super mi je. Svaka utakmica je rasprodana, uvijek je neizvjesno i za golmane je to najbolje. Svaka ekipa ima po par reprezentativaca i to je za nas jako zanimljivo, uživam tu. Jedini mi je nedostatak što život nije kao u Zagrebu gdje se mogu družiti s dečkima, tu je čisti profesionalizam, morao sam se naviknuti da je tu rukomet manje uživancija, a više posao. Sve ima svoje pluseve i minuse, ali mi je okej", zaključio je Kastelic.

