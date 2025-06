Legende u Omišu na jednom mjestu: 'Ponosni smo na ovu priču, dosegla je nevjerojatne visine'

Omiš i Hrvatska imaju privilegij opet biti dio jedinstvenog rukomentog kampa za mlade golmane koji sanjaju svoje sportske snove. Svjetski, a naše. Jer, takvo što ne postoji u svijetu. Dakle, 15. izdanje prestižnog Međunarodnog kampa za rukometne golmane vraća se ovog lipnja u Omiš.

Kamp će se održati od 23. do 29. lipnja, a veliki je interes i za kamp sljedeće godine. Ova priča doslegla je nevjerojatne visine.

Kamp će ponuditi tjedan dana vrhunskih rukometnih treninga, stručnog mentorstva i snažne inspiracije za rukometne vratare diljem svijeta. Od 2011. godine, kamp okuplja neka od najvećih vratarskih imena u rukometu danas.

Foto: Privatna Arhiva

Tako će biti i ove godine, jer će svoja znanja i iskustva podijeliti poznata imena poput Viktora Gíslija Hallgrimssona, Mateja Mandića, Vincenta Gerarda, Urha Kastelica, Maysae Pessoa, Marina Šege, Kristofa Palašića, Filipa Ivića, uz podršku trenera iz raznih rukometnih škola i liga, među kojima su Haris Porobić, Dragan Jerković, Primož Prost, Dino Spiranec, Tomas Torabi, Andre Teixeira, Milan Tolić, Marina Škrobot, Ice Sokoleski, Radek Kozačuk, Matea Lonac i drugi…

"Tri su sportska projekta koja se održavaju u Omišu, uz kamp golmana postoji turnir veterana i turnir u košarci. Glavni i odgovorni za sve to je Mario Caljkušić koji je davno prije bio rukometni vratar. Najstariji projekt od ta tri je kamp golmana kojem je ova godina 15 godina održavanja", počinje svoju priču za Net.hr Filip Ivić, poznati hrvatski rukometni vratar, trenutno član prvaka Makedonije Eurofarm Pelistera iz Bitole.

Filip Ivić je na kampu golmana demonstrator već 10 godina...

"Mario Caljkušić je puno doprinio rukometu i turizmu u Hrvatskoj sa ta sva tri spomenuta projekta. Isto tako, iza sva tri projekta stoji Republika Hrvatska, tj Ministarstvo turizma i sporta koji su prepoznali projekte koji su nam dodatni vjetar u leđa. Jer, čim Republika Hrvatska stoji iza toga znači da to ima neku vrijednost."

U 15 godina kampa za golmane prošlo je više od 5000 djece iz različitih dijelova svijeta...

"Bilo je pregršt demonstratora, tj vrhunskih trenera golmana, a samim time i vrhunskih vratarskih imena. Thierry Omeyer, Andreas Wolff, Vincent Gerard, Matej Mandić, Marin Šego, Mirko Alilović, Nikola Portner, Dejan Milosavljević, Dejan Perić, Šarić, ja na kraju krajeva. Znači, bilo je tu popriličan broj svjetskih vratarskih imena što jako puno znači za sam kamp."

Foto: Privatna Arhiva

Spomenuti golmani su uzori djeci i na taj način s vrhunskim demonstratorima učimo i motiviramo djecu da postanu bolji vratari.

"Golmanska pozicija jedna je od bitnijih u rukometu. To je pozicija koja je dosta podcjenjena u trenerskom radu gdje je jako mali broj trenera vratara i Mario je došao na ideju da probamo vratarsku poziciju dignuti na još jedan veći nivo. Uspio je Mario u tome, a to što se kamp održava već 15 godina dovoljno govori o tome. Mario se jako puno dao u to, kad je krenuo kamp nije bio toliko zvučan niti popularan, ali s vremenom je sve naraslo. Trud i rad mu se isplatio. Krenuo je iz ničeg, a napravio je nešto svjetski, a naše.

Filipa Ivića jako zanima rad s djecom. Nedavno je završio stručni studij za izobrazbu trenera. Postao je prvostupnik Kineziologije.

"Zahvalan sam Mariju što ću ubuduće raditi na kampu golmana. Volim raditi s djecom i vidim se u tome. Stalno smo puni, imamo određeni kapacitet. Lakše je raditi s igračima nego s golmanima. Ne možeš raditi istodobno s 15 vratara. Bitno nam je da se posvetimo toj grupi ljudi. Za iduću godinu kapacitet je cijeli ispunjen, što govori o samom projektu. Najbitnije je promicanje sporta, rukometa. Jedini takav kamp je u svijetu i on se održava kod nas u Hrvatskoj, u Omišu. Takav kamp ne postoji nigdje. Ponosni smo na to, uvjeti su sjajni. Ovakav skup legendi, zvučnih imena, za naježit se koliko je tu na hrpi znanja, iskustva i volje za prenošenjem znanja na mlade... Samim time, kampom promičemo i turizam jer puno roditelja dolazi s djecom."

Jedan od projekata je i turnir vetarana.

"Turnir veterana je proglašen jedan od najboljih sportskih evenata koji doprinosi Turističkoj zajednici. Velika količina ljudi, dobnih skupina, od 10 do 50 godina. Ma, sjajna priča. Hvala svim sponozima koji podržavaju sva tri projekta koja su nam, isto tako, dodatni vjetar u leđa."

Ali, kamp golmana je posebna priča...

"Ove će godine biti Hall of Fame u dvorani i u hotelu Plaža Duće, gdje će biti izloženi naši veliki plakati s našim uspjesima. Tako da i djeca mogu dobiti dodatnu motivaciju kad vide kakva su golmanska imena bila, što se sve osvajalo i da se dodatnim radom i trudom, ulaganjem u sebe, može ostvariti sportski snovi, dostići sportske vrijednosti, biti zdrav čovjek. Danas - sutra isto tako da bi postali bolji golmani i ljudi. Djeca nam se javljaju iz svih dijelova svijeta. Nedavno su me kontaktirali iz Izraela. Jednostavno, mole me da primim djecu, a nemamo kapacitete za toliko djece. Rekli smo im da se požure, da se prijave za sljedeću godinu. Ma, popularnost kampa stvarno raste, imamo prekrasnu državu s prekrasnim morem, vremenom i hranom. To su bitne stvari koje zajednički dobro funkcionira. Svi golmani koji rade s djecom uživaju u tome i to je najveća pobjeda. Red treninga, red odmora, ugodno s korisnim", govori Filip Ivić.

Filip Ivić još je aktivan na golu i vidi se na toj poziciji i u budućnosti. U najboljim je golmanskim godinama, pun iskustva kojeg želi prenijeti na mlade. Postao je nedavno prvak i Makedonije s Eurofarm Pelisterom. Šokirali su Vardar u zadnjem kolu prvenstva, u izravnom susretu u Skoplju koji je odlučivao o prvaku. Pobijedili su 32-30. Dva dana nije spavao.

Foto: Privatna Arhiva

"Ma to je bilo nešto za pamćenje. Presretan sam i preponosan zbog toga, iako mi je žao što nismo uzeli i Kup. To bi bila dupla kruna nakon 20 godina. Moram priznati da doček u Bitoli, takav doček, nisam dugo doživio. Makedonci, posebno grad Bitola, ma to je nešto posebno. Bitola je baš jedna sportska emocija. Žive za sport i drago mi je zbog tih ljudi što smo ih usrećili. Osvojili smo titulu u Skoplju. Presretan sam što smo to ostvarili i na kraju krajeva je to bila želja mog najboljeg pokojnog prijatelja Nikole Pokrivača. U zadnjoj poruci napisao mi je - druže, još samo Vardar. Tu pobjedu, kao i buduće, posvećujem njemu. Dres Nikole Pokrivača samnom je gdje god išao. Jako mi je teško pričati o Nikoli... Tragedija, baš velika. Ne možemo to vratiti. Nikola je bio prekrasan čovjek i prijatelj, bio mi je podrška u svemu. Taj njegov zarazni osmijeh koji nije skidao s lica nikad neću zaboraviti", zaključio je Filip Ivić.

