Hrvatske rukometašice osvojile europsko srebro: Djevojke, ponosni smo na vas!

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Podgorici, u finalnom susretu igranom u nedjelju Hrvatska je izgubila od vršnjakinja iz Slovačke sa 30-34 (17-18). Nismo uspjeli u nedjeljnom finalu, ali ostaje činjenica da su cure napravile fantastičan doseg, da su igrale prvi finale ženskog rukometa uopće, da su odigrale sjajan turnir i pokazale da i te kako imamo budućnosti.

Ovo ljeto je za djevojke bilo za pamćenje, ma ne samo za djevojke, izbornika Ivana Jerkovića i stručni stožer, nego za cjelokupni hrvatski ženski rukomet.

Inače, Antea Jerković sa šest i Rahela Varga s pet pogodaka bile su najefikasnije u sastavu Hrvatske, dok je Maria Bartkova briljirala u redovima Slovačke s čak 14 golova. Prvo je poluvrijeme proteklo u izjednačenoj igri, Hrvatska je jedinu prednost od dva gola imala sredinom tog dijela igre kada je povela sa 8-6, dok je Slovačka u završnici preuzela kontrlou rezultata i na odmor otišla s minimalnih 18-17.

Nažalost, već u 36. minuti Slovačka se odvojila na tri pogotka prednosti (22-19), odmah potom i na četiri (23-19) te do kraja dvoboja Hrvatska niti u jednom trenutku nije zaostajala za manje od tri gola dok je maksimalna prednost Slovakinja iznosila i šest pogodaka.