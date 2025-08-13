Legende i slavni sportaši oprostili se od čovjeka koji je oplemenio sport i vječnog prvaka

Hrvatski sport i gospodarstvo zavijeni su u crno. U Zagrebu je, u 87. godini života, preminuo Miroslav Fajerbach, istaknuti sportski djelatnik i uspješni gospodarstvenik čije je ime zlatnim slovima upisano u povijest hrvatskog rukometa. Kao predsjednik Rukometnog kluba Zagreb, stvorio je jednu od najvećih momčadi u povijesti hrvatskog sporta i u najtežim ratnim godinama odveo je do dvostruke titule prvaka Europe, ostavivši neizbrisiv trag kao vizionar, vođa i istinski zaljubljenik u sport.

Od Slavonskog Broda do vrha hrvatskog gospodarstva

Životni put Miroslava Fajerbacha započeo je 4. veljače 1938. godine u Slavonskom Brodu. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju elektrotehničku školu, nakon čega ga obrazovanje vodi u Zagreb, gdje je diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Svoju impresivnu radnu karijeru započeo je u Slavoniji, radeći u tadašnjim industrijskim gigantima, poduzećima "Đuro Đaković" i "Elektroslavonija".

Preseljenjem u Zagreb 1980. godine, Fajerbach se zapošljava u INA-Trgovini, tvrtki u kojoj će ostati sve do umirovljenja. Svojom stručnošću i liderskim sposobnostima brzo je napredovao, obnašajući niz odgovornih direktorskih dužnosti. Njegova uloga bila je posebno značajna tijekom Domovinskog rata, kada se našao na visokoj poziciji u INA-i, tvrtki koja je podnijela golem teret u obrani i funkcioniranju mlade hrvatske države.

Sportska vizija koja je stvorila europskog prvaka

Iako iznimno uspješan u poslovnom svijetu, Fajerbachova najveća strast bio je sport, u koji je bio uključen od rane mladosti.

Počeci u nogometu i Dinamu

Kao mladić, bio je talentirani nogometaš te je nosio dres brodskog BSK-a, i to u natjecanju tada vrlo jake Druge savezne nogometne lige – zapad. Ljubav prema klubu nije prestala ni nakon završetka igračke karijere; ostao je aktivan kao član uprave sve do preseljenja u Zagreb. Po dolasku u metropolu, odmah se uključio u sportski život grada te postao član uprave Nogometnog kluba Dinamo, gdje je kasnije obnašao i funkciju dopredsjednika.

Zlatno doba Rukometnog kluba Zagreb

Najveći i najsvjetliji trag Miroslav Fajerbach ostavio je u rukometu. Godine 1990. preuzeo je dužnost predsjednika Rukometnog kluba Badel 1862 Zagreb. U jeku stvaranja neovisne Hrvatske, Fajerbach je s nevjerojatnom vizijom i energijom oko sebe okupio generaciju koja će ispisati povijest. Pod njegovim vodstvom, zagrebački rukometaši, predvođeni trenerom Zdravkom Zovkom i igračkim velikanima poput Patrika Ćavara, Slavka Goluže, Nenada Kljaića i Vladimira Jelčića, postali su prvaci Europe 1992. i 1993. godine. Tim povijesnim uspjesima dodali su i titulu pobjednika europskog Superkupa 1993.

Ono što ovaj uspjeh čini gotovo mitskim jest činjenica da je klub, zbog ratne agresije na Hrvatsku, sve svoje utakmice morao igrati na gostujućim terenima. Fajerbach, kojeg su od milja zvali Miro, bio je više od predsjednika – bio je autoritet i zaštitnik. Ostala je zapamćena anegdota iz 1993. i Göppingena, kada je nakon važne pobjede igračima osigurao da kafić ostane otvoren cijelu noć, uz riječi: "Dečki, kafić je do jutra samo vaš, samo molim vas bez gluposti." Bio je to vođa koji je znao stvoriti pobjedničku atmosferu i obiteljsko zajedništvo.

Neizbrisiv trag u hrvatskom sportu

Uspjesi s Rukometnim klubom Zagreb lansirali su Fajerbacha u sam vrh hrvatske sportske diplomacije. Kao najuspješniji predsjednik u povijesti kluba, postao je član najužeg rukovodstva Hrvatskog rukometnog saveza. Njegov doprinos bio je ključan u razdoblju međunarodnog priznanja i ustroja hrvatskog sporta, zbog čega je kao predstavnik rukometa ušao i u tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Bio je član Vijeća HOO-a u dva mandata, od 1993. do 1995. te od 1999. do 2000. godine, aktivno sudjelujući u izgradnji temelja na kojima hrvatski sport i danas počiva.

Miroslav Fajerbach bio je rijedak primjer čovjeka koji je s jednakim uspjehom i strašću gradio karijeru u gospodarstvu i sportu. Njegova ostavština nije samo u trofejnim vitrinama, već u sjećanju na lidera koji je u najtežim vremenima pokazao kako se stvara, pobjeđuje i ostaje velik.

Posljednji ispraćaj Miroslava Fajerbacha održao se 13. kolovoza 2025. godine u Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju, a u našoj galeriji možete pogledati fotografije.