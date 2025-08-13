Bliži se povijesni trenutak, Velimir Zajec se oglasio: 'Namjeravamo ispuniti obećanje'
Zajec objavio pismo članovima uoči povijesne Skupštine Dinama
Predsjednik Dinama Velimir Zajec poslao je javno pismo svim članovima kluba uoči Skupštine koja će se održati 19. kolovoza 2025. na kojoj će se glasati o novom Statutu.
Pismo objavljeno na službenoj stranici Dinama prenosimo u cijelosti:
"Poštovani članovi,
pred GNK Dinamo je povijesni dan. Na Skupštini Kluba koja će se održati 19. kolovoza 2025. namjeravamo ispuniti obećanje dano našim članovima – obećanje o potpuno demokratskom Dinamu.
Izglasavanjem novog klupskog Statuta, prvi put u povijesti našeg Kluba, izbori će biti u potpunosti demokratski. Izvršni odbor više neće birati većinu članova Skupštine. Od sada, svako mjesto u Skupštini popunjavat će se isključivo voljom članova – po principu “JEDAN ČLAN, JEDAN GLAS”.
Ovo je temeljno izborno obećanje koje smo dali našim članovima prošle godine kada smo pobijedili na izborima, a ono je sada pred time da postane naša stvarnost.
Novi Statut uvodi i jamstvo višestranačja. U slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, a sve kako bismo osigurali raznolikost mišljenja i demokratsku ravnotežu.
Po prvi put, volja većine članova izravno će biti povezana s osobom predsjednika Kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Njegov legitimitet dolazi s tribina, od članova, ali i odgovoran je vama. Odluke i rad predsjednika Kluba bit će podložni transparentnim mehanizmima nadzora drugih tijela. Predsjednik odgovara Skupštini, a redoviti nadzor provodi Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Tako ćemo osigurati upravljačku stabilnost i jasnoću odgovornosti.
Posebno mi je važno istaknuti da su članovi imali pravo sudjelovati u kreiranju Statuta. Više od 25 % zaprimljenih amandmana je prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično. Među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova.
Ovo što je sada pred nama nije samo pravni dokument. Ovo je ugovor povjerenja između Dinama i njegovih članova. Ovo je rezultat jedne gotovo generacijske borbe.
Izglasavanjem novog Statuta Dinamo napokon postaje Klub u kojem svaki glas jednako vrijedi.
Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu, a sada će biti i u demokraciji. Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut.
Da bi se ostvarile želje svih pravih Dinamovaca i ljudi koji vjeruju u društvene vrijednosti demokracije, potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.
Vjerujemo i nadamo se da će zajedništvo i ljubav prema Dinamu biti jači od svih podjela te da ćemo zajedno ispisati jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti našeg Kluba.
Velimir Zajec
Predsjednik GNK Dinamo"
POGLEDAJTE VIDEO: Mlade rukometašice donijele su Hrvatskoj novo srebro: 'Ovo su jako karakterne cure'