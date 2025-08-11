Jedan član - jedan glas: Dinamo mijenja Statut za prve potpuno demokratske izbore
'Ovo je povijesni korak prema Dinamu u kojem svaki glas jednako vrijedi, a što je jedno od obećanja koje smo dali svojim članovima'
Izvršni odbor Dinama usvojio je prijedlog da svaki član kluba vrijedi jedan glas prilikom demokratskih izbora. Sljedeći korak je odobrenje Skupštine, a objavljeno priopćenje Plavih prenosimo u cijelosti.
"Izvršni odbor GNK Dinamo na današnjoj sjednici prihvatio je bez i jednog glasa protiv, između ostalih točaka dnevnog reda, prijedloge izmjena Statuta i Pravilnika o izborima te će ih proslijediti Skupštini Kluba koja će o njima raspravljati na sjednici koja će se održati 19. kolovoza 2025. godine.
Predložene izmjene donose prve, potpuno demokratske izbore po načelu “JEDAN ČLAN - JEDAN GLAS”, jamstvo višestranačja, jasnu odgovornost predsjednika te drugi krug izbora ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu.
Ovo je povijesni korak prema Dinamu u kojem svaki glas jednako vrijedi, a što je jedno od obećanja koje smo dali svojim članovima.
Za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.
Uvjereni smo da će prevladati zajedništvo i ljubav prema Dinamu te da ćemo na Skupštini GNK Dinamo zajedno upisati i ovu pobjedu u povijest našeg Kluba.
Na kraju zasjedanja Izvršnog odbora izraženo je zadovoljstvo odrađenim prijelaznim rokom te igračima koji su pristupili GNK Dinamo", stoji u priopćenju.
