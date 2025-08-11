POVIJESNI ISKORAK /

Jedan član - jedan glas: Dinamo mijenja Statut za prve potpuno demokratske izbore

Foto: Matija Habljak/pixsell

'Ovo je povijesni korak prema Dinamu u kojem svaki glas jednako vrijedi, a što je jedno od obećanja koje smo dali svojim članovima'

11.8.2025.
20:26
SPORTSKI.NET
Matija Habljak/pixsell
Izvršni odbor Dinama usvojio je prijedlog da svaki član kluba vrijedi jedan glas prilikom demokratskih izbora. Sljedeći korak je odobrenje Skupštine, a objavljeno priopćenje Plavih prenosimo u cijelosti. 

"Izvršni odbor GNK Dinamo na današnjoj sjednici prihvatio je bez i jednog glasa protiv, između ostalih točaka dnevnog reda, prijedloge izmjena Statuta i Pravilnika o izborima te će ih proslijediti Skupštini Kluba koja će o njima raspravljati na sjednici koja će se održati 19. kolovoza 2025. godine.

Predložene izmjene donose prve, potpuno demokratske izbore po načelu “JEDAN ČLAN - JEDAN GLAS”, jamstvo višestranačja, jasnu odgovornost predsjednika te drugi krug izbora ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu.

Ovo je povijesni korak prema Dinamu u kojem svaki glas jednako vrijedi, a što je jedno od obećanja koje smo dali svojim članovima.

Za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.

Uvjereni smo da će prevladati zajedništvo i ljubav prema Dinamu te da ćemo na Skupštini GNK Dinamo zajedno upisati i ovu pobjedu u povijest našeg Kluba.

Na kraju zasjedanja Izvršnog odbora izraženo je zadovoljstvo odrađenim prijelaznim rokom te igračima koji su pristupili GNK Dinamo", stoji u priopćenju. 

