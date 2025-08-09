Preminuo najuspješniji predsjednik Zagreba i bivši član Uprave Dinama

Preminuo je Miroslav Fajerbach, najuspješniji predsjednik RK Zagreba koji je klub vodio za vrijeme zlatne ere, objavio je klub.

"S velikom žalošću i tugom opraštamo se od gospodina Miroslava Fajerbacha, koji je preminuo u 87. godini života.

Miroslav Fajerbach ostati će zlatnim slovima upisan u povijesnu riznicu Rukometnog kluba Zagreb, čiji je predsjednik postao 1990. godine te je naš klub s njim na čelu osvojio dvije titule prvaka Europe te jedan europski Superkup.

Kao najuspješniji predsjednik Rukometnog kluba Zagreb gospodin Fajerbach ubrzo postaje i član najužeg rukovodstva Hrvatskog rukometnog saveza i kao predstavnik rukometa ulazi u tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.

Dolaskom u Zagreb gospodin Miroslav Fajerbach postaje i član Uprave nogometnog kluba Dinamo, gdje obnaša i dužnost dopredsjednika.

Miroslav Fajerbach rodio se u Slavonskom Brodu 1938. godine, a u rodnomu je gradu završio osnovnu srednju elektrotehničku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radni vijek je započeo u rodnome Slavonskom Brodu gdje je radio u poduzećima Đuro Đaković i Elektroslavonija, a po dolasku u Zagreb zaposlio se u INA – Trgovini u kojoj će ostati sve do umirovljenja.

Svi članovi našeg rukometnog kolektiva obitelji gospodina Miroslava Fajerbacha izražavaju najdublju sućut", stoji u priopćenju RK Zagreba.

