Dinamo je slavio nad Vukovarom, a Boysi su izvjesili tenk s posebnim detaljem

U prvoj utakmici 2. kola HNL-a Dinamo je kao domaćin na stadionu u Maksimiru svladao Vukovar 1991 sa 3-0 (1-0).

Dinamo je do prednosti stigao u zadnjim sekundama prvog poluvremena preko Gabriela Vidovića (45), da bi se u nastavku u strijelce upisali Dion Drena Beljo (65) i Sandro Kulenović (77).

Prije početka utakmice igrači Dinama i Vukovara izlazili su na teren, ali ne uz taktove Pips, Chips & Videoclipsa kao obično već uz Moju domovinu.

U isto vrijeme Bad Blue Boysi su na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona razvili spektakularnu koreografiju povodom 30. obljetnice VRO Oluje.

Stihovi Thompsonove pjesme Oluja "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..." bili su iznad ilustracije tenka Hrvatske vojske. Maksimirom su odjekivali topovski udari kao i pjesma Moja domovina iz grla plavih navijača. Tenk je imao poseban detalj s prekriženim ćirilićnim natpisom Knin.