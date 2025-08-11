Mlade rukometašice donijele su Hrvatskoj novo srebro: 'Ovo su jako karakterne cure'

POVIJESNI USPJEH /

U Hrvatsku je stiglo novo rukometno srebro, i to povijesno. Na Europskom prvenstvu osvojila ga je ženska reprezentacija do 17 godina. To je treća i najsjajnija medalja s velikih natjecanja za hrvatski ženski rukomet, ali i prvo veliko finale u kojem su igrale hrvatske rukometašice. Igralo se u Podgorici gdje su naše kadetkinje poražene od vršnjakinja iz Slovačke 30-34. Unatoč porazu ovo je fantastičan doseg za ove mlade djevojke koje su pokazale da ženski rukomet itekako ima budućnost