Čudesna Hrvatska piše povijest! Ovako nešto se nikad nije dogodilo, nacija je na nogama

Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija piše hrvatsku rukometnu povijest na Europskom prvenstvu u Podgorici. Nove sportske junakinje ove naše male, ali hrabre, pomalo napaćene nacije, ostvarile su jedan od najvećih uspjeha u povijesti mlađih dobnih kategorija ovog trofejnog hrvatskog sporta, plasiravši se u svoje prvo, povijesno finale Europskog prvenstva, koje je na rasporedu danas od 19.30 protiv Slovačke.

Cijela nacija s nestrpljenjem iščekuje posljednji zvižduk na prvenstvu koje će ova generacija pamtiti zauvijek. Ove djevojke dokaz su da za hrvatski ženski reprezentativni rukomet, ne da nema razloga za brigu, nego da joj je svijetla budućnost.

U nevjerojatnoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Podgorici prije dva dana, izabranice izbornika Ivana Jerkovića svladale su favoriziranu Španjolsku rezultatom 31-28, pokazavši nevjerojatan karakter i igru koja ulijeva nadu u blistavu budućnost hrvatskog ženskog rukometa.

Polufinalni triler

Polufinalni dvoboj protiv Španjolske bio je istinski test zrelosti i snage za mladu hrvatsku ekipu. Španjolke su u susret ušle s blagom ulogom favorita te su to na terenu i potvrđivale tijekom prvog poluvremena. Utakmicu su otvorile mirnije, realiziravši svih svojih sedam početnih napada i stvorivši početnu prednost od 2-0 i 3-1. Iako su se hrvatske rukometašice brzo pribrale i u sedmoj minuti stigle do izjednačenja (4:4), a potom i do prvog vodstva (8:7), Španjolska je sredinom prvog dijela podigla razinu agresivnosti u obrani. Dubokim izlascima na ključne hrvatske vanjske igračice i s nekoliko sjajnih obrana svoje vratarke, Španjolke su napravile seriju 5:0 i u 23. minuti pobjegle na osjetnih +3 (11-14).

Dogodilo se čudo

Hrvatska je uspjela iskoristiti dvostruko isključenje u španjolskim redovima i smanjiti zaostatak, no na odmor se otišlo s rezultatom 15-17. Statistika je bila na strani Španjolske – njihova realizacija napada iznosila je čak 77 posto, naspram hrvatskih 62 posto, a imale su i više obrana vratarki. Činilo se da će za preokret biti potrebno pravo malo čudo.

A čudo se i dogodilo. Teško je opisati transformaciju koju je hrvatska reprezentacija doživjela tijekom odmora. U drugom poluvremenu na teren je izašla potpuno preobražena ekipa, puna energije, samopouzdanja i taktičke discipline. Jednostavno su letjele terenom, a sve što su zamislile, uspijevale su provesti u djelo. Fantastična obrana, predvođena vratarkom Ivom Sunčicom Mastelić koja je skupila sedam ključnih obrana u nastavku, unosila je potpuni nered u španjolske napade. Već nakon pet minuta igre u drugom dijelu, Hrvatska je napravila furioznu seriju 5:1 i preuzela vodstvo (20-18).

Nevjerojatna mentalna čvrstina

Španjolska klupa pokušala je minutom odmora zaustaviti hrvatski nalet i na trenutak su se vratile u igru izjednačivši na 22-22. No, ova generacija hrvatskih djevojaka pokazala je nevjerojatnu mentalnu čvrstinu. Nisu paničarile, ostale su uvjerene u svoju kvalitetu i odmah odgovorile istom mjerom. U posljednjih deset minuta ušle su s prednošću od dva pogotka i nisu je ispuštale do kraja. Svaki pokušaj Španjolki da se vrate agresivnom igrom bio je osujećen, a hrvatske rukometašice mirno su privele utakmicu kraju i u završnicu ušle s nedostižnih +4, za konačnih 31:28 i početak velikog slavlja.

Jedina sjena na veličanstvenu pobjedu pala je tridesetak sekundi prije kraja, kada je zbog ozljede, u suzama, teren morala napustiti apsolutna junakinja susreta, Anamarija Barić. Njezina partija bila je za rukometne antologije – postigla je nevjerojatnih 12 pogodaka iz samo 13 pokušaja. Uz nju, briljirala je i Antea Jerković sa sedam golova.

Dominacija od Austrije do Mađarske

Plasman u finale nije slučajan; on je plod kontinuiranih briljantnih predstava tijekom cijelog turnira u Crnoj Gori. Hrvatska je od prvog dana pokazala da pripada samom vrhu europskog rukometa.

Nezaustavljive u grupnoj fazi

Put prema vrhu započeo je dominantnim nastupima u grupnoj fazi. Turnir su otvorile sigurnom pobjedom protiv Austrije (33:25), nastavile još uvjerljivijom predstavom protiv Rumunjske (39:29), a grupnu fazu zaključile su pobjedom nad Poljskom (33:23). U tim su utakmicama već pokazale raskoš svog napadačkog talenta, a s tri pobjede i impresivnom gol-razlikom od +28, poslale su jasnu poruku konkurenciji.

Četvrtfinale kao demonstracija sile

U četvrtfinalu ih je čekala uvijek neugodna Mađarska, no hrvatske kadetkinje odigrale su još jednu utakmicu za pamćenje i slavile s 32-26. Bila je to predstava u kojoj su vodile od prve do posljednje minute. Već u devetoj minuti imale su prednost od 6-2, a do poluvremena su je održavale na sigurnih 17:13. U tim trenucima briljirala je vratarka Mare Čuraković, koja je susret završila s deset obrana i zasluženo ponijela titulu igračice utakmice. Izbornik Ivan Jerković, kako je vidljivo iz izvještaja Hrvatskog rukometnog saveza, taktički je savršeno pripremio ekipu, iskoristivši iskustvo iz pripremnih utakmica protiv istog protivnika. Najefikasnije u tom susretu bile su Antea Jerković s osam pogodaka i Međimurka Rahela Varga, članica ŽRK Zrinski, sa šest, što potvrđuju i lokalni mediji poput portala Mnovine.

Povijesna prilika za zlato

Ovaj plasman u finale najveći je uspjeh u povijesti hrvatskog ženskog kadetskog rukometa na europskim prvenstvima. Do sada su najbolji rezultati bila dva četvrta mjesta, osvojena 2001. i 2023. godine. Ova generacija, predvođena sjajnim pojedinkama, ali prije svega nevjerojatnim timskim duhom i karakterom, nadmašila je sve prethodne i osigurala medalju, ispisavši najljepše stranice hrvatskog sporta.

U velikom finalu, koje je na rasporedu u nedjelju u 19:30 sati, Hrvatska će se za najsjajnije odličje boriti protiv reprezentacije Slovačke, koja je u drugom polufinalu bila bolja od domaćina Crne Gore 29-27. Cijela sportska javnost nada se da ozljeda Anamarije Barić nije teže prirode i da će moći pomoći svojim suigračicama u posljednjem, najvažnijem koraku. Bez obzira na ishod finala, ove su djevojke već postale heroine i pokazale da je budućnost hrvatskog rukometa u sigurnim rukama. Podgorica, grad koji im je očito sretan, sada čeka krunidbu jedne izvanredne generacije.

