Modrić završava karijeru u neočekivanom klubu: Neće to biti u Milanu, ali niti u Dinamu

Luka Modrić (39) od ove sezone igrač je Milana u koji je stigao nakon 13 godina u Real Madridu, a britanski The Sun otkrio je u kojem će klubu završiti karijeru.

Prema njihovim navodima, to neće biti Milan, Real, niti klub u kojemu je ponikao - zagrebački Dinamo, već u Swanseaju, velškom klubu čiji je suvlasnik postao u travnju ove godine.

Tada 40-godišnjeg Luku sljedećeg ljeta očakuje nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, nakon čega će zaključiti reprezentativnu karijeru i nakon toga preseliti u Swansea.

"Iako se 39-godišnjak pridružio Milanu nakon što je napustio Real Madrid, postoji nada da bi hrvatska zvijezda mogla završiti karijeru igrajući za Swansea", piše The Sun.

Sve ga zanima

Također, u subotu je izvršni direktor Swanseaja Tom Gorringe otkrio što misli, kakvi su Lukini planovi.

"Modrić razmišlja što će učiniti nakon što objesi kopačke o klin. Zanima ga poslovna strana, razvoj mladih igrača, trenerska i taktička strana... i svi aspekti s kojima se nije susreo kao igrač. Već je bio koristan u dovođenju igrača razgovarajući s potencijalnim metama. Tamo gdje ima veze, daje povratne informacije i igra ulogu u dovođenju pojačanja", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju