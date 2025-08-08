Luka Dončić snimljen u skupocjenoj 'jurilici' napravljenoj u Hrvatskoj. Cijena? Nije za obične smrtnike

Globalna košarkaška zvijezda, Slovenac Luka Dončić, snimljen je u Ljubljani kako vozi skupocjeni automobil Rimac Neveru.

Dončić je veliki zaljubljenik u automobile, ekipa.svet24.si piše da u garaži ima prave 'jurilice', a svoju kolekciju je sada pojačao Rimac Neverom, automobilom koji od 0 do 100 kilometara na sat stiže za 1.8 sekundi i proizvodi se u Hrvatskoj.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Instagram profil dpspotslj objavio je Dončićevu snimku za volanom Nevere i otkrio da mu je taj električni sportski automobil dostavljen ispred hotela u centru Ljubljane.

Dončićeva Nevera srvene je boje i cijena joj se kreće oko dva milijuna dolara.

Taj iznos ne predstavlja problem za Dončića jer je prošloga tjedna potpisao produiženje ugovor s LA Lakersima vrijedno 165 milijuna dolara.

