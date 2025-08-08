Dončić objasnio zašto mu nije teško igrati za reprezentaciju: 'Svi to znamo'

Luka Dončić, prva zvijezda slovenske košarkaške reprezentacije i jedan od najboljih košarkaša na svijetu, održao je konferenciju za medije uoči nastupa na Eurobasketu i govorio o tome koliko mu znači igranje za svoju domovinu.

Slovenski košarkaši su usred trećeg tjedna priprema za Europsko prvenstvo koje će se održati između 27. kolovoza i 14. rujna u Limassolu, Katowicama, Tampereu i Rigi. Slovenci će grupnu fazu igrati u Poljskoj, gdje će se suočiti s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom.

Dončić, zvijezda LA Lakersa, reprezentaciji se priključio u utorak.

"Malo je naporno, jet lag je još uvijek prisutan. Mislim da smo odlično odradili ova dva treninga, osjećam se sjajno", prenosi njegove riječi 24ur.

Potom je istaknuo da mu dolazak u reprezentaciju ne predstavlja tešku odluku.

"Mislim da svi znamo da ću igrati ako budem zdrav. Uvijek kažem da ako imam priliku igrati, igrat ću. Odluka nije bila teška", istaknuo je pa se osvrnuo na košarkaše koji su otkazali nastup za Sloveniju, Vlatka Čančara i Jasha Neba:

"Ako samo dobro razumio, to je odluka kluba. Klub poput Los Angeles Lakersa to dopušta, klub poput Milana to ne dopušta. Radije se ne bih miješao u ovo, ali to bi trebala biti odluka igrača. Oni nisu krivi."

"Pred nama su teške utakmice, ali iz utakmica se najviše nauči. Sviđa mi se što imamo puno utakmica. Moramo vidjeti gdje smo, kakvi smo. Kemija je odlična", zaključio je.

