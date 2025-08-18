Rodman detaljno opisao ekstravagantne susrete s Putinom: 'Oko njega manekenke i luksuz kao u Hollywoodu'

Peterostruki NBA prvak Dennis Rodman nastavlja iznenađivati svijet svojim pričama izvan terena.

U prijenosu uživo s YouTuberom N3ON, Rodman je otkrio nove detalje o svom odnosu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i o svom dobro poznatom prijateljstvu s Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Sjeverne Koreje.

"Jedna od stvari koje mi se najviše sviđaju je Rusija. Putina poznajem jako dobro. Sreo sam ga pet puta. Ima vlastiti hotel, vlastitu trgovinu Ferrarijem i Lamborghinijem. Rekao je: 'Dennis, želiš li Lamborghini?' Rekao sam da i imao sam ga tjedan dana. Bio sam samac u to vrijeme", kaže Rodman, koji nije štedio na opisivanju ekstravagantnih susreta s ruskim vođom: luksuznih večera, manekenki koje su ga pratile i iskustava koja su, prema njegovim riječima, izgledala kao nešto iz holivudskog filma.

Bivši američki igrač nije stranac neformalnoj diplomaciji. Godine 2014. putovao je u Rusiju na Putinov prijedlog, tada služeći kao košarkaški veleposlanik, a prethodno je posredovao u Sjevernoj Koreji zahvaljujući svom odnosu s Kim Jong-unom. Rodman je ruskog predsjednika opisao kao "sjajnog momka" i ustvrdio da poznaje zemlju i njezinu kulturu "kao malo koji Amerikanac".

Razgovor s Kim Jong-unom

Njegove veze sa Sjevernom Korejom i dalje pune naslovnice. Tijekom istog intervjua, Rodman je izjavio da Kim Jong-un "želi doći u SAD". Njegov odnos sa sjevernokorejskim vođom, koji je započeo 2013. nakon egzibicijske košarkaške utakmice, ostao je jak tijekom godina.

Rodman je također sudjelovao u puštanju na slobodu WNBA igračice Brittney Griner, koja je uhićena u Rusiji zbog posjedovanja kanabisa. Godine 2022. rekao je za NBC News da je dobio dopuštenje da otputuje u Moskvu kako bi posredovao u njezinom puštanju na slobodu, ali je na kraju otkazao putovanje. Visoki američki dužnosnik upozorio je tada da bi njegovo sudjelovanje moglo zakomplicirati službene pregovore. Puštena je 8. prosinca 2022. nakon razmjene zatvorenika između dviju zemalja.

