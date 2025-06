Nova zvijezda Barce oduševljena Hrvatskom: 'Ćevapi su mi jako fini, a Sigurdsson nas je 'zeznuo'

Viktor Gísli Hallgrímsson (24.) elitni je islandski rukometni vratar koji već treću godinu sudjeluje kao trener - demonstrator na Međunardnom rukometnom golmanskom kampu u Omišu. Zavolio je Omiš i Hrvatsku, zavolio je naše ljude. Zaljubio se u more i hranu... Ovog je puta došao sa svojom djevojkom i uživaju u svakom trenutku na hrvatskoj obali.

"Moja djevojka i ja baš uživamo u Omišu. Imate predivno more, obalu, a hrana vam je izvrsna. Temperature su posljednjih dana vrlo visoke, a ja kao Islanđanin koji dolazi iz hladnijih područja Europe uspješno se borim s tim", kazat će Viktor Gísli Hallgrímsson koji je dao eksluzivni intervju portalu Net.hr.

Inače, 15. Međunarodni kamp rukometnih vratara, na koji je ove godine stiglo gotovo 200 polaznika, kao i eminentna imena trenera-demonstratora, počeo je 23. lipnja, a traje do 29. lipnja. Uz Viktora Gíslija Hallgrímssona u Omišu na kampu rade jaka imena. Tu su jedan Vincent Gerard s kojim smo ovog tjedna isto razgovarali.

Dragan Jerković, Matej Mandić, Filip Ivić, Marin Šego, Mayssa Pessoa, Dino Špiranec, Milan Tolić, Marina Škrobot, Thomas Torabi, Andre Teixeira, Primož Prost, Haris Porobić, Nikola Milosavljev, Dejan Perić, Nikola Portner, Ice Sokoleski, Urh Kastelic koji nam je jučer također dao intervju, Radek Kozaczuk, Matea Lonac, Kristof Palasics...

"Uživam ovdje na kampu raditi s djecom, mladim golmanima koji će, siguran sam, u budućnosti štošta pokazati. Ekipa je dobra, skupili smo se i uživamo. Malo rukomet, more, zabava, gdje ćeš bolje. Aktivni odmor, rekao bih".

Kako se Viktor Gísli Hallgrímsson nosi s visokim temperaturama?

"Nekako se nosim. Izdržim 20 minuta na suncu i bježim u hlad ili more. Snalazim se".

Nakon karijere, ima još do kraja jer je Viktor Gísli Hallgrímsson još mlad, hoće li raditi možda s djecom kao trener i kasnije sa seniorima?

"Kad završim profesionalnu karijeru, a branit ću još dugo, sigurno da ću se jedno vrijeme samo odmarati. Od malih nosu sam u rukometu i taj život, koliko ga god volio, iscrpljuje. Nije lako, ali volim ovaj sport. Nije lako, nije mi ni teško. Kad nešto voliš, onda nije teško. Da, vjerojatno ću prvo trenirati djecu, a onda kasnije, nekih 3 do 5 godina nakon treniranja djece, bacit ću se u seniorski rukomet. Vidjet ćemo kako će biti. Predaleko mi je to. Fokusiran sam samo na sadašnjost i na ono što slijedi, a ispred mene je još puno rukometa i velikih utakmica. Samo da me zdravlje posluži".

Viktor postaje pravi zaljubljenik u hrvatsku obalu...

"Moj djevojci se jako sviđa ovdje i svakog ljeta ćemo dolaziti na Jadran. More vam je super. Jako čisto, niti prehladno, niti prevruće. Osvježavajuće. Dobro dođe po ovakvim vrućinama".

Koje su glavne razlike između islandskog i hrvatskog rukometa?

"Hmmm... možda je islandski rukomet brži, dok vi igrate jaku obranu sa snažnim i visokim igračima. Da, oduvijek je jaka obrana glavni rukometni potpis Hrvata. Zato i jeste tako dobri. Vaši su rukometaši fizički jači, viši. Evo primjerice, sad imate jednog Leona Šušnju, on je ogroman tip i protiv njega je jako teško igrati. Marko Mamić koji vam je igrao prednjeg na Svjetskom prvenstvu u toj vašoj nezgodnoj 5-1 obrani, vrlo je visok i jak. Ta vaša 5-1 obrana je bila najjače oružje hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Probiti hrvatsku 5-1 obranu je bilo jako teško. Dobitna kombinacija sigurno. Uz to, Hrvatska ima talentirane šutere. Onaj vaš koji je otišao u PSG..."

Mateo Maraš...

"Da, Mateo Maraš, e vidite mi takvih igrača nemamo puno. Mateo Maraš je pakleni igrač i šuter. Island više ima brze srednje vanjske, dok Hrvatska ima visoke i sjajne šutere. To su neke trenutne glavne razlike između hrvatskog i islandskog rukometa, između hrvatske i islandske rukometne reprezentacije".

Viktor Gísli Hallgrímsson branio je na SP-u u Zagrebu protiv Hrvatske u utakmici koju je Hrvatska dobila 32-26 i skupio 9 obrana.

"Uništili ste nas 5-1 obranom, nismo imali rješenja i formulu za to. Dobro ste otvorili utakmicu, Arena je nosila vašu momčad, imali se strašnu podršku. Mi se jednostavno nismo snašli. Zabijali ste nam lake golove. U 16. minuti ste već imali značajnu prednost. Jedva smo preživjeli prvo poluvrijeme, u drugom smo zaigrali bolje, ali nismo se mogli vratiti i preokrenuti. Prvih 16 minuta je bilo ključno. Jednosmjerna utakmica."

Postoji mišljenje kako Islanđani ne znaju igrati na postavljenu 5-1 obranu...

"Hahaha, uf, ne znam što da vam kažem na ovo pitanje. Ja sam golman, nisam igrač u polju pa ne znam ništa o tome".

Diplomatski odgovor...

"Hahaha... samo u to reći. Idemo dalje"...

Vaš Dagur Sigurdsson vas je dobro pročitao i postavio taktiku...

"Dagur nas je 'zeznuo', da. Ma, Dagur je rukometni znalac koji je jako studiozan. Jako dobro poznaje islandski sistem rukometa, islandske igrače, mogućnosti i to vam je bila velika prednost prije utakmice. Odlično je skautirao sve, pripremio utakmicu, sakrio tu 5-1 obranu na pripremama. Da, Dagur je možda bio prevaga i razlog vaše dominacije u toj utakmici."

Jesu li na Islandu ljudi bili ljuti što ih je zeznuo njihov Dagur Sigurdsson?

"Hahaha... Ne bi vjerovali, ali nisu. Ljudi na Islandu su sretni zbog njega. Dagur samo radi svoj posao. Nema veze tko je iz koje zemlje, on je sad izbornik Hrvatske i naravno da želi pobijediti. Sretni smo zbog njega, zbog srebra kojeg je s Hrvatskom uzeo. Drago nam je što mu dobro ide. Islanđani inače vole Hrvatsku, imamo dosta toga sličnog. Ja volim Hrvatsku i hrvatske rukometaše. Spomenuti Leon Šušnja, Lovro Mihić, Ivan Pešić, to su moji prijatelji i sjajno se slažemo. Naravno, tu je i Filip Ivić, moj kolega u kampu u Omišu i golmanski suputnik u rukometu. Obojica smo vratari i znamo kako je to biti vratar."

Lino Červar, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik ikad, smatra kako rukomet ide u krivom smjeru zato što su promijenjena pravila koja su nejasna i koja pogoduju najviše Skandinavcima i tim birokratskim načinom se ubrzala igra.

"Slažem se donekle s Linom. Prvo, htio bih reći da jako cijenim Linu Červara. On je veliki rukometni trener koji je svojom vizijom promijenio rukomet. Međutim, pogledajte jedan Magdeburg. Dva puta u posljednje tri godine su prvaci Europe i dosta igraju na individualnu kvalitetu. Ne igraju sistemski, ne gaje neki komplicirani sistem, momčad u njihovom rukometu nije presudna, kad kažem momčad mislim na momčadsku igru, na kolektiv. Rukomet je oduvijek bio kolektiv. Ali isto tako, igraju s dosta ritma, ali individualna kvaliteta, po meni, najbolji je način da se napreduje u današnjem rukometu, po postavljenim pravilima igre kad je rukomet ubzan, kad su pravila ta da prije završava napad, da sudac ranije diže ruku na pasivni napad. Za mene, moje mišljenje, toje dobro i sviđa mi se. Igrači su glavni protagonisti rukometa i oni koji kontroliraju sve, a ne samo treneri, strategija. Za mene je to savršeno, iako sam na golu".

Uz to, rukomet po njemu postaje više individualni sport, a manje kolektivni i ne igra se više toliko kreativnošću i glavom, nego snagom i dinamikom.

"Da, to sam i rekao. Gledajte, svatko ima neke svoje poglede na današnji brzi rukomet, pa tako i Lino Červar. Lini se to ne sviđa, meni se sviđa. Svatko gleda na situaciju različito. Rukomet ide u takvom jednom smjeru, razvija se u smjeru individualne vještine i brzine. Za njega to nije dobro za rukomet, za mene je dobro. U današnjem rukometu trener više ne kontrolira sve na terenu i za mene je to dobro. Možda za Linu nije, ali za mene je".

Nasmijao se Viktor...

"To vam je tako. Svako ima neko svoje mišljenje i svako voli neko svoje rukometno vrijeme. Ja sam protagonist ovog modernog rukometa. I manji igrači imaju više šansi i mogućnosti doći do izražaja nego prije. Gidsel recimo, nije gabaritima visok i jak igrač u odnosu na neke divove, a dominira. Lino je, doduše, trenirao neke od fantastičnih nižih igrača i ti su igrači igrali sjajno i dominantno. Ali, Lino je Lino".

Dobro, idemo na lakše teme. Islanđani vole ribu, a riba se u Dalmaciji sprema na poseban način i riblji specijaliteti, kao i plodovi mora, su nešto najbolje što hrvatsko kulinarstvo nudi. Hrvatska ima najbolja morska jela na svijetu, za nas...

"Uf, istina, jako dobro spremate ribu i sve morske plodove. Jako mi se sviđa. Ja baš ne volim ribu iako sam s Islanda, ali ovdje u Dalmaciji ju jedem. Probao sam drugačije vrste ribe, morskih plodova, škampe, uvijek treba probati nešto novo".

"Hahaha, dobro pitanje. Otišli smo zato jer je bilo prekasno igdje drugdje otići jesti. Završili smo utakmicu kasno i jedino što je bilo otvoreno tad je bio taj lanac brze hrane. Bilo zabavno tu večer. Opustili smo se brzom hranom. Nije najzdravije, ali eto, dobro nam je sjelo".

Ili nije, izgubili ste od Hrvatske nakon toga...

"Heheh, možda. Bitno je druženje u tome svemu, opuštanje".

Ćevapi?

"Ćevapćići su vam fantastični. Jeo sam ih prije dva dana. Bilo je jako fino".

Je li Viktor zadovoljan prošlom sezonom?

"Jesam. S Wislom Plock sam osvojio poljsko prvenstvo, možda smo mogli više napraviti u Ligi prvaka, ali sezona je bila vrlo dobra".

Bili ste suigrač s našim Mirkom Alilovićem u Wisli Plock?

"Jesam, bio sam. Sjajan dečko i golman".

Od sljedeće sezone ste golman Barcelone...

"Jesam. Potpisao sam do 2027. Jako sam sretan zbog toga. Do ponedjeljka sam u Hrvatskoj, onda idem nazad u Poljsku, pa put Barcelone. Novi klub, novi izazovi, znate kako je to u sportu. Stalno moraš napredovati", zaključio je Viktor Gísli Hallgrímsson.

