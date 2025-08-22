Dodik postavio novi uvjet, oporba: 'To je potez očajnika'

DRAMATIČNA SKUPŠTINA /

Skupština Republike Srpske trebala bi odlučiti o raspisivanju referenduma kojim bi građane pitali: prihvaćaju li odluku da Milorad Dodik više nije predsjednik entiteta. Mandat mu je prestao nakon što je pravomoćnom presudom dobio zabranu bavljenja politikom na šest godina. Dodik odluku ne prihvaća i dalje se predstavlja predsjednikom, a referendum najavljuje do kraja rujna.

Sjednica je počela lažnom dojavom o bombi, a onda je Dodik u jednosatnom govoru opet kritizirao visokog predstavnika Schmidta, hvalio se da je u Haagu branio ratne zločince Karađića i Mladića, a spomenuo je i hrvatskog ministra vanjskih poslova koji je rekao da Hrvatska ne bi potpisala Dayton da su znali da hrvatski narod u BiH neće biti ravnopravni. Na kraju zaključuje da je ipak spreman prihvatiti da više nije predsjednik, ali pod jednim uvjetom. Događanja u Banjoj Luci prati naša ekipa