Znate li pružiti prvu pomoć? Volonteri Crvenog križa pokazali kako reagirati u kriznim situacijama

Više od stotinu mladih volontera iz Hrvatske i inozemstva u Ljetnoj školi Crvenog križa Osječko – baranjske županije osposobljava se za pružanje prve pomoći i humanitarne aktivnosti. Izazovi su brojni, kao i stradalnici kojima je potrebna pomoć educiranih i dobro obučenih timova spremnih za intervencije, a u 22 godine u Ljetnoj školi u Orahovici osposobljeno je više od 2500 volontera.

S mnogo volje i truda mladi ljudi u Orahovici uvježbavaju postupke koji spašavaju živote. „Pružanje prve pomoći u slučaju gušenja stranim tijelom, zbrinjavanje velikih vanjskih krvarenja te zbrinjavanje osoba s hitno nastupajućim stanjima kao što su srčani, moždani udar, epileptični napad i slično.“ kaže Matej Jurković, voditelj radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Za dramatične situacije volonteri se obučavaju i simulacijama stvarnih ozljeda. „Na taj način bolje pripremamo ekipe prve pomoći jer se susretnu s realističnim prikazom tih ozljeda i onda budu spremniji reagirati.“ kaže Martina Muha, voditeljica radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije.A terenske jedinice pripremaju se i za brza djelovanja u iznenadnim katastrofama.

„Zapravo je ključno tih prvih par dana gdje još organizacija nije uspostavljena te je zapravo ideja da obučavamo mlade kako reagirati, što napraviti, na što pravilniji način to obaviti da se ne bi dogodile dodatne komplikacije.“ kaže Zvonimir Grizelj, voditelj radionica Ljetne škole Crvenog križa Osječko-baranjske županije. Više doznajte u priči Bojana Uranjeka.