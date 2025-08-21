Nekoć zabava, danas pogibelj: Evo što morate znati o vožnji električnim romobilom

STIŽE NOVI ZAKON /

Na jesen se ide u izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog prometa zbog električnih romobila. Za RTL je to ovog tjedna potvrdio MUP, a u međuvremenu će zbog zabrinjavajućeg stanja s brojem prekršaja i težinom ozljeda MUP i HAK provoditi preventivne i edukativne mjere.

Antonio ima 17 godina, a Patrik 14, ljetni im praznici ne prolaze bez vožnje električnim romobilom. "Lijep je transport, lagano je za koristiti, možeš ga spakirati i staviti gdje hoćeš, nije skupo, puniš ga kratko jednostavno je - super uređaj", kaže Antonio iz Zagreba.

Uređaj koji je zbog svoje praktičnosti sve popularniji, ali brzinom sve opasniji. No, ovi dečki slobodno vrijeme na kotačima, tvrde, provode oprezno. "Dosta vidim na vijestima, na tik toku, na TV-u da djeca padaju s romobila. Kako ti to izgleda? Zastrašujuće, ja se isto bojim da budem pao. Ali pokušavaš biti siguran? Da, uvijek nosim kacigu", kaže Patrik.

Broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju maloljetnici je u porastu. U prvih sedam mjeseci prošle godine djeca mlađa od 14 godina sudjelovala su u 57 nesreća, a ove - u 63. Bilo je lani i 107 nesreća maloljetnika, a do srpnja ove godine - 124. Što je gotovo 16 posto više. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.