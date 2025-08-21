Nevrijeme poharalo Istru, stiže u Dalmaciju, ali ni visoki valovi nisu omeli neke kupače
Nevrijeme je sinoć pogodilo Istru. Pala je ekstremna količina kiše u Umagu, a vatrogasci su imali na desetke intervencija. Isto upravo i u Slavoniji, a pod crvenim alarmom zbog oborina i tuče je i Dalmacija.
Munje su najavile dolazak oluje koja je sinoć prešla preko Istre. Uskoro je uslijedio potop koji je poplavio prometnice, ali voda je ušla i u kuće.
Palo je oko 200 milimetara kiše, dovoljno da 50-ak vatrogasaca radi cijelu noć do jutra.
U Dramlju kod Crikvenice u sat vremena kiša je potopila ulice, a voda je izlazila iz šahtova…
U Dalmaciji je na snazi narančasto upozorenje državnog hidrometeorološkog zavoda zbog jakog vjetra i mogućeg grmljavinskog nevremena. U Splitu su zbog jakog i olujnog juga u prekidu neke katamaranske linije.
Na iznenađenje mnogih, vjetar i visoki valovi ipak nisu ispraznili plaže.
Nevrijeme prema najavama stiže, pa se sve poziva na oprez.
