OPASNO VRIJEME /

Nevrijeme poharalo Istru, stiže u Dalmaciju, ali ni visoki valovi nisu omeli neke kupače

Nevrijeme je sinoć pogodilo Istru. Pala je ekstremna količina kiše u Umagu, a vatrogasci su imali na desetke intervencija. Isto upravo i u Slavoniji, a pod crvenim alarmom zbog oborina i tuče je i Dalmacija. 

Munje su najavile dolazak oluje koja je sinoć prešla preko Istre. Uskoro je uslijedio potop koji je poplavio prometnice, ali voda je ušla i u kuće. 

Palo je oko 200 milimetara kiše, dovoljno da 50-ak vatrogasaca radi cijelu noć do jutra. 

U Dramlju kod Crikvenice u sat vremena kiša je potopila ulice, a voda je izlazila iz šahtova…

U Dalmaciji je na snazi narančasto upozorenje državnog hidrometeorološkog zavoda zbog jakog vjetra i mogućeg grmljavinskog nevremena. U Splitu su zbog jakog i olujnog juga u prekidu neke katamaranske linije.

Na iznenađenje mnogih, vjetar i visoki valovi ipak nisu ispraznili plaže.

Nevrijeme prema najavama stiže, pa se sve poziva na oprez. 

Više u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.8.2025.
19:59
Dragana Eterović
NevrijemeJadranDalmacijaVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx