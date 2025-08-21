S 15 metara dubine Isus pruža ruke prema nebu: Impresivna skulptura prolazi neobičnu restauraciju

KRIST IZ BEZDANA /

Nedaleko od Genove, u dubinama Ligurskog mora, legendarni podvodni kip - Krist iz Bezdana prolazi temeljitu restauraciju. Ova impresivna brončana skulptura iz 1954. godine, visoka oko 2,5 metara, prikazuje Isusa raširenih ruku prema nebu i već sedam desetljeća na 15 metara dubine je nezaobilazna ronilačka atrakcija. Osim što fascinira ronioce iz cijelog svijeta, kip je i snažan podsjetnik na pogibiju prvog talijanskog ronioca.