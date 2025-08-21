Situacija u kući se zahuktava: Fabjan i Ilić podižu tenzije uoči nove borbe

tko je u pravu? /

Nova runda Fight of Nations™: Put do pobjede donosi još žešće treninge, uzbudljive izazove i neizvjesne obračune! MMA legende Miran Fabjan i Aleksandar Ilić predvode timove mladih borilačkih nada koje će se svakim danom testirati u borbi za mjesto na velikom FNC spektaklu 6. rujna u zagrebačkoj Areni.

Ne propustite večerašnju, petu epizodu, ekskluzivno na platformi VOYO. Tjedan započinje neuobičajenim izazovom, a završava žestokim sukobom u kavezu – Nejc Rupreht vs. Veljko Aleksić. Napetosti dodatno rastežu i njihovi treneri, Joker i Slo Rocky, čiji obračun prijeti da nadmaši sam meč. Dok Rocky vjeruje da će iznenaditi protivnika, Joker i njegov borac ostaju potpuno fokusirani na pobjedu.