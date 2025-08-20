Poljoprivrednici bijesni zbog raspodjele državnog zemljišta, uputili oštru poruku ministru

PROSVJED U VUKOVARU /

U Vukovaru su nezadovoljni poljoprivrednici ukazali na svoje probleme i najveći od njih - raspodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta. Tvrde da se povjerenstvo za izradu novog zakona o zemljištu nije sastalo 80 dana pa ministru poljoprivrede poručuju ili počni raditi ili zbogom.

Vremena za čekanje nemaju pa su nakon ovog upozorenja poljoprivrednici spremni i traktorima doći u Vukovar. Simbolično u 12 sati i pet minuta, nezadovoljni poljoprivrednici iz Vukovara su uputili poruku.

„Poručujemo našem ministru – ministre počni raditi ili te pozdravljamo sa zbogom.“ kaže Antun Golubović, poljoprivrednik iz Đurića. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.