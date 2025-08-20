Komentar Ivana Skorina o turistkinji s Novog Zelanda koju je prevario taksist u Zagrebu

VJEROVALI ILI NE /

A sad iz rubrike vjerovali ili ne. 1506 eura - toliko je vožnju od kilometar i pol u centru Zagreba taksist naplatio jadnoj bakici iz Novog Zelanda. No, fora je da se sve dogodilo u svibnju. Svibnju. Kad je priču jučer objavio Jutarnji - vlasnik taxi tvrtke brže bolje je danas vratio gospođi novac, ali ne sav nego 1350 eura. Zadržao je 150 jer, kao, toliko je cijena vožnje od ponavljamo kilometar i pol.

Inače, Carol Cowan sve je još odavno u Novom Zelandu prijavila preko hrvatske ambasade, pa se preko Interpola angažirala i naša porezna i policija. Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je sa oštećenom i doznala da postoji i dublja priča o značenju njenog puta.