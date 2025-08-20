Pejić i Croata progovorili o meču koji ih je spojio: 'Vaso nas je sje...'

FNC u Zagrebu nam se bliži, a jedni od glavnih aktera u zagrebačkoj Areni će biti Filip Pejić i Francisco Barrio Croata. I dok veliki navijači Dinama čekaju nastup pred domaćom publikom, međusobno su porazgovarali u temi koja nije često spominjana u eteru, a to je njihov međusobni ogled.

"Vaso nas je sje*** jer je meni otkazao meč mjesec dana prije meča. I onda je upao Pejić" odmah je odgovorio Croata.

"Potukli su se, dali smo sve od sebe. Nakon tog meča sudbina nas je opet spojila", nadodao je Pejić koji je na ovo snimanje došao u Dinamovom dresu.

"Znali smo se nekada čuti nakon tog meča. Kada je trebalo pomoći za sparing. Uvijek smo imali korektan odnos. Ovako je bolje. Zajedno smo se pripremali za sve mečeve", objasnio je Pejić.

Spektakularni FNC 24 event iz Arene Zagreb 6. rujna možete gledati na platformi VOYO.

"Pejke me u jednom trenutku umirovio. Nitko me nikada nije tako uspavao. Faca mi je bila čudna, nisam zao gdje sam. Ali, među nama nije bilo zle krvi. On ima veliki ego kao i ja, ne voli nitko gubiti, ali tada je bio bolji...", rekao je Croata.

"Mogu reći da najbolji udarac ima Pejić. Nije stvar u snazi, nego kako te pogodi. Strašno", zaključio je Croata.

