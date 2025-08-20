'U kavez ću ovog puta ući bez emocije. Borit ću se s glavom, a ne sa srcem'

Kad se 6. rujna na spektakularnom FNC 24 eventu ugase svjetla u Areni Zagreb, a tisuće ljubitelja slobodne borbe podignu glas, u kavez će zakoračiti Filip Pejić – borac koji se nakon godinu dana vraća na scenu. Posljednji put gledali smo ga prije skoro godinu dana kako brutalnim, ali ipak nedozvoljenim soccer kickom nokautira Vasu Bakočevića na FNC 19 u Puli, zbog čega je zaradio diskvalifikaciju, a Vasi je pripisana pobjeda.

Mirniji i staloženiji Filip Pejić Nitro

Sada ga čeka novi izazov - srpski MMA borac Aleksandar Janković, trener iz MMA kluba Partizan.

U razgovoru za portal Net.hr Filip Pejić, dečko iz zagrebačke Tnave, najavio je da ćemo na FNC 24 eventu vidjeti jednog drugačijeg Filipa Pejića – borca kakvog publika još nije imala prilike upoznati.

"Mirnijeg i staloženijeg sasvim sigurno. Ovakvog Filipa Pejića još niste imali priliku vidjeti", kazat će Nitro.

"Ima još do meča, ali zdravlje je TOP, Bogu hvala, napokon sam zdrav i mogu se boriti. Što se tiče priprema, pripreme prolaze odlično. Ima još dva tjedna, ali još će sljedeći tjedan biti jak i ne bi do meča trebalo biti toliko opasnosti. Zdravlje je TOP, spreman sam TOP, treninzi su TOP, samo da bude TOP još na meču i to je to", govori Filip Pejić.

'Odgovara mi boriti se svakih 6 mjeseci do godine dana'

Je li godina dana pauze od mečeva za Nitra prevelika pauza?

"Ma ne, to su glupe priče, obične gluposti. Ljudi pričaju svašta, da ti tako duga pauza donosi nešto loše, kao zahrđao si i to, obične gluposti. Kad sam se borio svaka dva - tri mjeseca, gubio sam mečeve. To ubija, tako se ne mogu boriti. Prenaporno mi je to, ne ide to tako više kod mene, a imam i godina sad već, imam treninga i mečeva iza sebe, odgovara mi ovakva pauza, borba svakih pola godine, godinu dana, sasvim OK. Ovog puta se malo produžilo, ali dobro", priča Filip Pejić, borac iz American Top Teama u Zagrebu.

Do kad će se Filip Pejić boriti?

"Dokle me bude zdravlje služilo. Vidjet ćemo što nam je Bog priredio."

Aleksandar Janković snažan je udarač koji 75% svojih pobjeda je ostvario nokautom ili tehničkim nokautom. Janković ne dolazi igrati na sigurno. On dolazi da se potuče.

"Neka samo dođe, čekam ga spreman i oran za bitku".

'Borit ću se s mozgom, a vama pokloniti pobjedu'

Još je i partizanovac, a Nitro je dinamovac. Zanimljivo...

"Sad ću ti reći malo što se tiče toga, što se tiče cjelokupnog Zagreba, te priče. Ja sam se u Zagrebu uvijek borio sa srcem, a ne sa mozgom. Borio sam se za publiku, borio sam se za grad, kvart, državu, prijatelje, Dinamo, borio sam se za sve, a sad se više ne borim za nikog. Vama svima ću pokloniti pobjedu, ali se ovog puta borim s mozgom. Boli me k***c za sve, doslovno, kad pobjedim, ja vam to sve dajem, pobjedu poklanjam svima. Nadam se da svi shvaćate što s tim želim reći. Ne želim i ne dopuštam da me srce i emocije nose kao nekad, ovog puta ulazim u kavez s mozgom, s glavom ću se boriti, mirniji i staloženij, a kad pobjedim, onda tu pobjedu poklanjam Zagrebu, Hrvatskoj, Dinamu, prijateljima, kvartu, fanovima, svima. Ovog puta se borim s mozgom i to ću pokazati. Svaki put kad sam se borio sa srcem, kad sam dopustio da me emocije ponesu, to nije dobro ispalo. Gubio sam mečeve, jer se sa srcem ne mogu dobivati mečevi. Svi smo mi spremni, svi mi možemo primiti udarce, možemo dati udarce, kad se boriš sa srcem izgubiš snagu i ideš k'o budala. To nije to".

'Poštujem svog suparnika i ne podcjenjujem nikog'

Nitro tvrdi kako je neke drage stvari ostavio iza sebe.

"Dinamo, obitelj, sve sam ostavio iza sebe, kako me emocije ne bi uzele. U kavezu se borim samo za sebe, bori se Filip Nitro Pejić, ali pobjedu poklanjam svima vama. Poštujem svog suparnika i ne podcjenjujem nikog, a ostalo me ne dira, bio Aleksandar Janković Srbin, ne Srbin, svejedno mi tko bio, od kud dolazi i iz kojeg kluba, za koji klub navija. Moram biti onakav Nitro kakav je Nitro na treningu kad ga ne može nitko dobiti. Neka Janković navija za koga hoće, mene to ne dira, kad ja njega istučem, ja ću visoko, pobjednički podići svoj šal Dinama i zastavu Hrvatske, svoje simbole, zahvalit se svima i pobjedu pokloniti gradu Zagrebu, svom klubu Dinamu, Hrvatskoj, klubu ATT u kojem treniram, ali u kavezu je samo Nitro koji neće dopustiit da ga uzmu emocije, da ga ponese kao prije. Unutra sam ja, vani sve ide vama. Sve dajem vama, gradu, ali unutra sam za sebe".

'Nikad nikog nisam 'mrzio', ali sad sam lagan kao pero'

Filipa Pejića nikad nismo čuli da ovako priča...

"Ovo je jedan novi Nitro. Kad je ovakav Nitro bio, imao je 10-1 skor, Nitro koji nije nikad imao 'mržnju' prema nikom, kojeg ništa nije tangiralo niti su ga uzimale te emocije i stvari koje njemu puno znače, ali koje mora ostaviti izvan kaveza. Ovo 'mržnju', to pod navodnicima, nikog ja nikad nisam 'mrzio', malo sam se krivo izrazio, ajmo reći Nitro koji se možda prije malo više ložio na neke stvari, a sad je lagan kao pero po nekim pitanjima. Borim se za sebe, a pobjedu ću pokloniti fanovima. Ne tangira me ništa, želim samo ući u kavez hladne glave sa Dinamovim šalom i hrvatskom zastavom, biti najbolji mogući Nitro, dati sve od sebe i dobiti, a onda tu pobjedu pokloniti Zagrebu i Hrvatskoj. Kad uzmem onaj mikrofon, trebali bi me snajperi čuvati, da me netko ne skine heheheh."

'Ponosim se što sam Hrvat'

Jednu stvar je htio naglasiti...

"Dinamo, Zagreb, Hrvatska, to su moji simboli i ja se ponosim što sam Hrvat, što sam dinamovac. Svugdje me pitaju sad tko će biti prvak ove sezone. Ma, boli me briga tko će biti prvak, za mene je moj Dinamo prvak. Svaka čast Rijeci što je prošle sezone uzela naslov, ali ne gledam Rijeku, ja gledam svoj Dinamo, navijam za svoj Dinamo, borim se za svoj grad, volim svoju državu Hrvatsku i boli me briga."

Filip govori da, kad je pravi, da ga malo ljudi na svijetu može ugroziti...

"To je jedina istina, a sad, što je team Jankovića pripremio, mi smo isto sve pripremili, na sve smo spremni. Pripremili smo svoju taktiku, što ćemo raditi, čija taktika će biti bolja, taj će pobijediti, ali vjerujem da, ako ću biti svoj, da ću ja imati ruke visoko podignute u zraku."

'Spariram s Kedvešom, tučemo se k'o konji'

Nitro sparira s ozbiljnim borcima...

"Spariram s Andrejom Kedvešom koji je TOP 3 u svijetu u kickboxingu, on mi je glavni sparing partner, dečko je 'ubojica', k'o konji se nas dvojica tučemo, puca sve. Vjerujem da ako mogu stati ispred Andreja, onda mogu stati ispred dosta drugih boraca."

Filip Pejić vodi obiteljski život.

"Djeca su mi veći izazov od mečeva i sparinga. Borbe, sparinzi, treninzi su mi već pod normalno, ali kad dođem doma, e onda je tek prava borba s klincima. Sad se trebam s njima boriti, usmjerit ih na pravi put, to je prava borba, ovo ostalo je sve nešto prolazno, a djeca, obitelj, to je vječno. Što će oni biti u životu, s čim će se baviti, neka sami odaberu, samo da budu dobri, ispravni i pošteni ljudi".

I za kraj, Nitro je poslao poruku svima...

"Dođite 6. rujna u Arenu Zagreb, budite uz nas, bodrite sve borce, a ako ne možete biti fizički u dvorani, obavezno gledajte event na platformi VOYO. Bit će spektakl", zaključio je Filip Pejić Nitro.

