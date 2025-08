Nitro u Zagrebu: 'Napokon opet u svom gradu, ali ovaj put drugačiji! Mirniji i staloženiji'

Veliki spektakl u zagrebačkoj Areni gdje će se 6. rujna održati FNC 24 najavio je Filip 'Nitro' Pejić.

"Evo, 6. 9. Peja napokon opet u svom gradu. Ovog puta drugačiji Peja dolazi u svoj grad. Puno mirniji, staloženiji."

Je l' se boriš po Pride pravilima ovaj put isto, ili ideš samo unificiran MMA?

"Ovisi da kad će mi to Forgy tolerirati, da tad ću se borit po Pride pravilima."

Znači, rekao si, očekuješ nokaut kada?

"To se ne može znati kod mene. To se može dogoditi u prvih deset sekundi, a može se dogoditi i u zadnjih deset sekundi."

Obzirom na ovaj zadnji konflikt Jankele i Krofaka, uskakanje u kavezu u Beogradu, bacanje nekakvog middle kicka. To je negdje između low i middle. Pretpostavljalo se kako će prva borba biti nekako vezana za njih dvojicu, ali međutim, evo tebe.

"To je ono što je Forgy rekao, nisu tu borci da dogovaraju mečeve, tu organizacija dogovara. Ali kad se to dogodilo, ja sam komentirao bio za RTL i bio sam jako tužan. Ljudi su mi rekli kada je on letio, kada se to zahuktalo, kaže pa ne, pa s kim ću se ja borit da sam rekao, da sam izjavio neku glupost. Ali sve u svemu, evo, spojili su nas i Jankela dolazi u Zagreb."

'Nisam bio u glavi kako treba'

Zašto te mi zapravo nismo jedno dulje vrijeme gledali?

"Prvi puta, prva borba protiv Antuna Račića mi je bila odgođena, to je trener odgođio jer nisam bio sav svoj u glavi, mali mi je nešto bio bolestan i to, pa imali smo nekih problema u obitelji. Ja sam trenirao, bio sam spreman i to sve za borbu, ali nisam bio u glavi kako treba. Druga borba, ozljeda, pukla ruka, pao nespretno i evo me na kraju u zagrebačkoj Areni nakon godinu dana čekanja, željnog iščekivanja publike Nitra. Sve u svemu, opet Zagreb i jako me veseli Zagreb, ali ovog sam puta rekao, dolazim drugačije u Zagreb i dolazim pobjediti u Zagreb."

Ljudi te doista vole, pogotovo tvoja, dakle, zagrebačka publika. Sad kad se ovako Dinamo probudio, doživio ovo proljeće, doći će pola tribine.

"Joj, doći će, ne pola, nego cijela, ma cijeli grad, pa to gori sve. Ma cijela Hrvatska gori, a kamoli Zagreb."

Sad kad je Boban u Dinamu. Tko osvaja titulu?

"Pa Dinamo. A vidjet ćemo, pa zanimljivo je. Vidiš sad je bila Rijeka prvak. Bit će borbeno. Ja navijam za Dinamo, ja sam za Dinamo, ja sam Dinamovac, ja sam purger. I uvijek ću reći da će Dinamo osvojiti, a sad što će se tamo dogoditi, ja ne znam to. Isto kao što ja ulazim u svoju borbu, ja vjerujem u sebe da ću razvaliti, rastrgati i to sve. A sad, što će se tamo dogoditi, to je neko drugi pripremio. Navijamo za Dinamo i vjerujem da će biti Dinamo prvak."

"Ekipa, dođite, ima još nešto karata, kupite dok ih ima jer ima još dosta do eventa, a nema baš previše karata, tako da ljudi svi na Eventim i dođite, nas podržite jer će bit show."

