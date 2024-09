Đakovčanin od 'milijun dolara' progovorio o onom o čemu mnogi šute: 'To izlazi iz okvira sporta'

Andrej Kedveš, 10 izazivač po Glory ljestvici lake kategorije i borac kickboxing kluba Blitz iz Đakova, prošle subote je na Glory 95 priredbi u Areni Zagreb pobijedio u 3. rundi trećerangiranog borca Gloryja Guerrica Billeta prekidom, nakon calf kickova. Bila mu je to druga pobjeda pod okriljem najprestižnije kickboxing promocije na svijetu u drugom meču.

Druga pobjeda u drugom meču pod okriljem Gloryja

Prošle godine, Andrej Kedveš iliti AK47, kako mu je nadimak, slavio je u svom prvom meču pod okriljem Gloryja protiv Mareksa Pelcisa u Rotterdamu, pred velikim brojem Hrvata koji su tih dana boravili u Rotterdamu zbog Final Foura Lige nacija, engleskog borca latvijskog porijekla koji je također imao debi u Gloryju. Kedveš je Mareksu Pelciosu tada otvorio i čelo svojim udarcima...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jučer smo ugostili Andreja Kedveša u podcastu Net.hr-a u kojem smo, u malo više od 32 minute, prošli brojne borilačke teme. Naravno, počeli smo s najnovijim - pobjedom na Gloryju. Glory 95 održan je prije 4 dana...

'Zadovoljan sam cijelim eventom'

"Trebalo je malo proći da dojmovi sjednu. Zadovoljan sam cijelim eventom i svime na njemu, svim događajima i aktivnostima. Bilo mi je čast i gušt sudjelovati. Da, završio sam borbu calf kickovima. Zadovoljan sam, to je bio neki plan", priča nam Andrej Kedveš i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

"Game plan je bio da otpočetka nametnem ritam i držim distancu koja meni odgovara. Vjerovao sam da, što će meč odmicati, da će padati pod mojom dominacijom. Znao sam da ne smijem biti dovoljno daleko, da je on u prednosti ako budem radio serije, neke klasične izmjene. Tražio sam blisku borbu i čekao svoj trenutak. Sproveo sam taktiku u cjelosti, kako sam u planirao".

O pohvalama Sandrina Starčevića iz Muay Thai Academy govori:

"Hvala Sandrinu na lijepim riječima. Što drugo reći, biti pohvaljen i lijepe riječi je uvijek i lijepo čuti", govori Andrej Kedveš.

Pobjeda nad Billetom najveća je u njegovoj karijeri...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, najveća organizacija, najbolje rangirani suparnik prema bilo kakvim ljestvicama. Jedan je od najboljih u svakom slučaju".

'Može se živjeti od kickboxa, ali na ozbiljnoj razini'

Nije lako uspjeti u borilačkom sportu, posebno u kickboxu, koji nije toliko popularan kao, primjerice, klasični boks i MMA. Može li se živjeti od kickboxinga, tog sporta sa sedam kora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovom pobjedom, otvaraju mi se vrata nekih ponuda i slično u budućnosti. Planiram otići početkom studenog u Atenu na EP u amaterskom dijelu kickboxa. Čekam još konkretne povratne informacije od strane Gloryja. Da, kickboxing je sport sa sedam kora, što se tiče financiranja, dok se ne popne na neku razinu koja donosi zaradu. Puno toga treba proći da bi jedan borac došao do toga, da bi ti mečevi bili financijski značajni. Na visokoj razini, može se živjeti od toga, jer su tu iznosi koji tu mogu osigurati egzistenciju".

Popularnost kickboxinga u Hrvatskoj je u padu. Zašto?

"Kickboxing u najmanju ruku stagnira kod nas, što se tiče interesa. Klasični boks ima dugu tradiciju i on će uvijek imati svoju publiku. Najveći krivac stagnaciji kickboxinga na ovim prostorima, ali i šire, je MMA koji je preuzeo svu borilačku scenu i hrvatsku publiku, barem većinu. Svojim atraktivnim borbama i marketinškim strategijama slobodna borba je preuzela primat u Hrvatskoj. Kickbox je i dalje zanimljiv, ali moramo poraditi na tome da se ovaj sport plasira šire u medije i da se vrati ili poveća interes za njega".

Zašto AK47?

U boksu postoji određeni problem s nedostatkom mečeva i pronalaskom suparnika. Ima li kickbox isti problem?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slična je stvar u kickboxu. Ovisno na kojoj je razini borac i o kojoj se razini radi. Nedostatak organizacija u kickboxingu je problem i odražava se na nedostatak mečeva".

Kedveš nam je otkrio i zašto nosi nadimak AK47.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plazibat nema veze s tim nadimkom, dobio sam da još kad sam bio klinac. Jedan mi je prijatelj na jednom treningu rekao da radim kao automatska puška AK47, a kako se radi o prvim slovima mojeg imena i prezimena, prihvatio sam ga. Proširilo se po klubu, tako su me zvali tjedan-dva i ostalo".

Andrej se dotaknuo poraznog vremena i činjenice za borilački sport koji je uvijek bio mjerilo kvalitete, hrabrosti, čvrstine, pameti u ringu, borilačke inteligencije, upornosti, vještine i znanja. Bio. Više nije. Sad se kod boraca gledaju klikovi i popularnost na društvenim mrežama. Takvi prije dobivaju mečeve, jer su marketinški isplativiji.

'Medijska pažnja je potrebna svim promocijama, ali...'

"To je problem današnjice. Ne bi ga nazvao problem, nego činjenica. Medijska pažnja je potrebna svim promocijama, što je i razumljivo, ali nije mi drago što su klikovi, popularnost na internetu i društvenim mrežama 'bitniji' od kvalitete i što su takvi borci primamljiviji od onih tiših, zatajnijih, ali kvalitetnijih. To mi pomiče i izlazi izvan granica samog sporta. Najbitnije je ono što pružaš na terenu ili u ringu, u slučaju kickboxinga. To je bit sporta, ne galamđije. Ali, galamđije više odgovaraju promocijama. Nisam takav tip i nikad se nisam vidio u tome."

O čemu je još govorio Andrej Kedveš pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Porazna činjenica: 'Živimo u Jake Paul vremenu gdje se sve gleda po broju klikova i pregleda'