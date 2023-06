Kickboksač iz Đakova, 26-godišnji Andrej Kedveš (19-4-0), prošle je subote na impresivan način debitirao u slavnom Gloryju. Kedveš je otvorio program Glory Collision 5 priredbe pobjedom nad Mareksom Pelcisom (10-3-0), engleskim borcem latvijskog porijekla koji je također imao debi u Gloryju, ali neće ga pamtiti po dobrom jer mu je naš mladi Slavonac iz kickboxing kluba Blitz očitao lekciju...

Najbolji kickboksač u Hrvatskoj

Andrej Kvedeš je najbolji kickboksač u Hrvatskoj u lakoj kategoriji i kao takav je u potpunosti dominirao protiv Pelcisoma - u meču koji je bio dogovoren na tri runde.

Priredbu koju su Kedveš i njegov protivnik otvorili predvodila je borba Antonija Plazibata i Tariqa Osara za privremenu titulu teške kategorije, a u kojoj je Plazibat iznenađujuće izgubio...

Andrej Kedveš ugovor s Gloryjem potpisao je prije dva mjeseca na dvije godine i trebao bi odraditi minimalno pet mečeva, a ta brojka može varirati, ovisno o njegovim rezultatima, do sedam mečeva najviše...

Hrvatski kickboksač pokazao je svoju kvalitetu, ali osim kvalitete, Kedveš posjeduje i vrlo atraktivan stil borbe kojim će privlačiti publiku da gledaju njegove mečeve. U Rotterdamu je impresionirao sve ljubitelje kickboksa, a nakon jedne od najvećih pobjeda u karijeri samo za Net.hr podijelio je dojmove...

"Ne mogu se požaliti, moj debi u Gloryju je prošao stvarno dobro. Još se sliježu dojmovi. Naravno da mi ova pobjeda pruža daljnje mečeve u Gloryju i donosi veće i teže mečeve, teže suparnike. Ovo je za mene korak naprijed u svakom slučaju. Svi koji su odrađivali neki posao u Gloryju kazali su kako je borba bila super, atraktivna i puna akcije. Bili su zadovoljni", kazao nam je u uvodu Andrej Kedveš i dodao:

Intenzivan tempo

"Meč je bio baš kako sam i očekivao. Bio je to dosta intenzivan tempo borbe od početka do kraja. Očekivao sam da će prva runda biti najteža za mene, najtjesnija, da će suparnik imati nekakvi odgovor, da će uspjevati pratiti moj ritam, a da će s vremenom, kako meč bude odmicao, padati pod mojim pritiskom i tempom i da ću sve više dominirati kako borba bude odmicala što je i bio slučaj. Poprilično sam zadovoljan svojim izdanjem. Bio sam dominantan. Osjećao sam dominaciju, spremnost i razvalio sam ga".

Kedveš je Mareksu Pelciosu otvorio i čelo svojim udarcima...

"Taktika je bila vršit pritisak od samog početka i biti oprezan na početku, jer smo znali da je na početku od najopasniji. Znači, nametnuti visoki tempo i biti pritom oprezan. Znali smo da Mareks Pelcios neće izdržati moj nalet, puno izmjena, puno kickowa", priča nam Andrej Kedveš koji je u Nizozemskoj bio od srijede do nedjelje, zajedno sa svojim trenerom Danijelom Šimundićem.

Kedveš je nastupio u Rotterdamu pred velikim brojem hrvatskih navijača koji su došli u Nizozemsku kako bi bodrili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Final Fouru, koja je upravo prvu utakmicu protiv Nizozemaca odigrala u srijedu (završilo je 4-2 za naše nakon produžetaka), a finale se igralo u nedjelju (izgubili 5-4 od Španjolaca nakon drame i lutrije raspucavanja penala).

Veliki broj Hrvata u Rotterdamu

Veliki broj Hrvata koji je doputovao u Nizozemsku na obje utakmice (na prvoj ih je bilo više od 14 000, na finalu Lige nacija oko 25 000), od Rotterdama je učinio Crotterdam...

"Spavali smo u Amsterdamu i taj dio Rotterdama, u kojem se odvijao Final Four zapravo nismo ni vidjeli, što se tiče nekakve energije Lige nacija ili slično da vam budem iskren, ali gledali smo utakmicu protiv Nizozemske u hotelu na njihovoj televiziji, s nizozemskim komentatorima i ono što je zanimljivo je da kad smo gledali, imali smo osjećaj da se utakmica igra u Hrvatskoj, koliko je bilo Hrvata na tribini De Kuipa. Nizozemski komentator je ostao zatečen atmosferom i dominacijom Hrvata u Rotterdamu, koliko smo uspjeli ubrati."

Za vrijeme meča protiv Pelcisoma, u dvorani je bio velik broj hrvatskih navijača koji su došli bodriti Plazibata, pa je Andrej imao dojam kao da se bori u Hrvatskoj...

"Ista situacija kao i na De Kuipu, ista energija, baš kao da sam doma. Bilo je puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava... Kad sam izlazio na meč, kad sam izašao na pozornicu i vidio većinu publike u hrvatskom dresovima, kad sam vidio taj broj naših zastava, to me bilo malo ponijelo, možda i malo previše da sam meč počeo možda i malo preagresivno i više nego što sam trebao. Što se tiče izaslanstva HNS-a, oni su došli uoči početka meča Plazibata koliko znam. Definitivno, ti dani Rotterdama su bili Crotterdam, bilo je nezaboravno".

Počeo trenirati kickboks prje 12 godina

Prije 12 godina Andrej Kedveš počeo je trenirati kickboks u Đakovu u Blitzu. Počeo je iz znatiželje, uvijek su ga privlačili borilački sportovi. Odmah mu se svidjelo i kao da je znao da mu je kickbox njegova sudbina. I već nakon 7-8 mjeseci rekreativnog treniranja odradio je prvi amaterski meč u kojem je slavio tehničkim nokautom. Njegova priča mogla je početi...

"To mi je bio jedan veliki mamac koji me navukao za dalje. Tad su došla sve ozbiljnija natjecanja i suparnici. Nastupao sam na svjetskim i europskim prvenstvima i za hrvatsku kickboxing reprezentaciju, kako u juniorskim, tako i sad u seniorskim danima. Bio sam juniorski prvak svijeta 2014., 2019. i 2021. bio sam seniorski viceprvak svijeta i 2022. sam postao prvak Europe u K1. To je bilo prije 7-8 mjeseci."

Andrej Kedveš nam je naglasio što mu je plan, san i tko su mu najveća podrška...

"Trebao bi se sad u Gloryju boriti sa sve jačim suparnicima, ali vidjet ćemo. Ovisi to o puno faktora. Ono što bi htio i što mi je san je da postanem prvak lake kategorije u Gloryju. Što se tiče mojih roditelja, mama baš i ne gleda moje borbe, njoj čitav dan ne bude dobro kad se ja borim, a tata zna pogledati. Najveća podrška su mi, osim roditelja, moja dva brata i moja djevojka Ana Maria. Oni su uvijek uz mene i na tome im veliko hvala".

Danijel Šimundić: 'Svjesni smo što smo napravili'

Njegov trener Danijel Šimundić naglasio je:

"Svjesni smo sad kad su se dojmovi malo slegli što smo napravili u Rotterdamu, koliko smo si otvorili put za nastavak njegove karijere u Gloryju. Moram pritom reći i da smo si skinuli veliki teret s vrata. Ne dobiva se svaki dan prilika u tako velikoj organizaciji i bitan je pritom taj prvi dojam. Mislim da smo to odradili dobro. Andrej je odradio jako atraktivan meč s puno atraktivnih poteza, udaraca i back spinnova, odnosno spinning back udaraca iz okreta koje publika voli. Mislim da smo na najbolji mogući način ušli u tu priču s Gloryjem. Kako je Andrejov meč bio prvi, izaslanstvo HNS-a nije bilo tad u dvorani, a dvorana nije bila još puna skroz do kraja što je mislim bilo i dobro. Na Plazibatovom meču je bilo 7-8 000 ljudi u dvorani i mislim da bi taj pritisak još na Andreja bio i veći", priča nam Danijel Šimundić i zaključuje:

'Šuška se da bi Glory trebao doći u Arenu Zagreb'

"Ali, to ne možemo znati. Svakako se lijepo boriti pred punom dvoranom i nadamo se da ćemo na sljedećim eventima biti malo više na tom fight-cardu, tamo negdje među predzadnjim mečevima. Voljeli bi u ovoj godini bar još jedan meč odraditi u Gloryju, ali to neće biti prije jeseni. Šuška se i da bi Glory trebao doći u Arenu Zagreb. Vjerujem da smo na tom eventu 99% sigurni, jer uvijek je cilj u svim organizacijama imati što više domaćih boraca, budući da će time doći i veći broj gledatelja. Zasad ne znamo ništa, to je više posao našeg menadžera tako da ćemo ostati u treningu i spremno čekati svoju sljedeću priliku. Tu je i taj amaterski dio, budući da je kickboxing vrlo blizu Olimpijskim igrama, odnosno uvrštenju na OI. Čeka se još odluka. Ne na ove 2024. u Parizu nego na sljedeće 2028. I tu priču guramo jer je Andrej jedan od rijetkih boraca koji se jako dobro bori i amaterski i profesionalno, a svi znamo da to nije isto. Njemu sjajno ide na oba polja."