Oni su moderni gladijatori koji participiraju u najkrvavijem i najbrutalnijem borilačkom sportu na svijetu - tajlandskom boksu (Muay Thai ). Vito Košar (do 86 kg) i Ivan Bertić (do 91 kg) dva su najbolja mlada borca zagrebačkog tajlandskog boksa koja bez milosti ruše svoje suparnike u ringu. Ivan Bertić je svjetski i aktualni europski prvak, dok je Vito Košar svjetski viceprvak. Obojicu smo ugostili u studiju Net.hr-a primjetili kako je ovim dečkima samo nebo granica.

Dolaze do pobjeda na uvjerljiv način

Spinning back elbow, high-kick - kako god hoćete i na koji način hoćete, Vito i Ivan dolaze do pobjeda na svoj uvjerljiv način. Vito Košar je pravo borilačko čudo iz Zaprešića. Bivši je četverostruki prvak Hrvatske u četiri različita borilačka sporta. U kickboxingu, tajlandskom boksu, savateu i boksu.

Naravno, nije Vito samo neprikosnoveni prvak države, s njim se baš nitko ne želi boriti. Još prije 6 godina bio je svjetski prvak u kickboxingu u kadetskom uzrastu (natječe se još uvijek u kicku), a 2019. godine bio je europski prvak u juniorskom. Inače, te 2019. osvojio je Vito i Svjetski kup. Pretprošle godine osvojio je brončanu medalju na svjetskom seniorskom prvenstvu u tajlandskom boksu, prošle godine medalju istog sjaja na europskom.

Studenti i sportaši

Vito je student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koji sjajno balansira sa sportskim i studenskim obvezama. Ivan Bertić također je student i obojici je samo nebo granica. Inače, obojicu ćete moći gledati na nadolazećem 22. Prvenstvu Hrvatske u tajlandskom boksu koje će se od 18. ožujka održati u dvorani Osnovne škole Jelkovec, a koje će okupiti najbolje borce tajlandskog boksa u Hrvatskoj.

Tim povodom, uz Vitu i Ivana ugostili smo u studiju Net.hr-a i predsjednika zagrebačkog saveza tajlandskog boksa Sandrina Starčevića odmilja zvanog Sandro i Zvonimira Loknera. Obojica su organizatori koji su nam približili nadolazeći događaj, problematiku koju je tajlandski boks imao donedavno i koji je jedini i ispravni put da ovaj borilački sport još više dobije na popularnosti u Zagrebu i Hrvatskoj.

22. Prvenstvo Hrvatske u tajlandskom boksu

Inače, 22. državno prvenstvo okupit će četiri kategorije natjecateljica i natjecatelja: mlađe juniore, juniore, mlađe seniore i seniore. No, osim medalja, sve borkinje i svi borci uživat će u iskustvu koje će im biti od neprocjenjive koristi u daljnjem treniranju tajlandskog boksa, koji je isto tako brutalan sport, ali i izazovan.

Vito i Ivan ispričali su nam kako su došli do svojih najboljih nokauta. Vito nam je rekao:

"Sad na zadnjem SP-u u tajlandskom boksu u Abu Dhabiju. U četvrtfinalu sam se borio s Marokancem i u drugoj rundi sam mu prodao spinning back elbow - kružni udarac laktom - čisto u glavu. Pogodio sam ga, vidio sam da gleda kroz mene. Još sam se zaletio na njega ali sudac je prekinuo. Završio je na podu i kraj priče, nije bilo dizanja više".

Njegov klupski kolega i sparing partner Ivan Bertić se nadovezao:

"Ja sam u četvrtfinalnoj borbi imao meč s Egipćaninom. Isto ono, bacio sam par middle kickova, primjetio sam da spušta ruke na middle kickove, vjerojatno od straha od udarca u jetru. Kad sam to vidio, sljedeći put sam bacio high-kick. Pogodio sam čovjeka u glavu, pao je i na nosilima su ga iznijeli. I to je to bilo".

O čemu smo još razgovarali s dečkima pogledajte u priloženom videu.