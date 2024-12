Fury još nije gotov! Saudijci mu pripremaju spektakl, ovo su fanovi dugo čekali

Nakon što je Oleksandr Usyk pobijedio Tysona Furyja u revanšu u Rijadu mnogi se pitaju što je sljedeće za oba borca. I dok je sve izglednije da će se Usyk kad tad potući s Danielom Duboisom, kako bi ponovno ujedinio sve pojase, prava nepoznanica ostaje Gypsy King.

Fury je prije borbe ostao misteriozan oko budućnosti spominjući čak i moguću mirovinu, no nakon borbe otkrio je britanskome mediju The Sun kako još nije gotovo.

Radi li se o borbi za titulu ili ne Furyja sigurno čeka velika borba unatoč dvama porazima protiv Usika. Sudeći po Turkiju Alalshikhu, saudijskog ministra opće uprave za zabavu, Saudijci planiraju veliku borbu za Furyja.

Najprije je nakon borbe najavio što spremaju za Ukrajinca.

"Mislim da je Usyk čisto pobijedio, imao je četiri runde više od Furyja. Tyson je učinio sve što je mogao, pružio nam je odličnu borbu, ali ovo je boks. Mora postojati i pobjednik i gubitnik. Što se tiče sljedećeg protivnika za Usyka, ako Dubois pobijedi Parkera u drugom mjesecu, želim ga gledati protiv Usyka opet", rekao je Turki za The Stomping Ground.

Što se tiče Furyja izgleda da će doći do engleskog okršaja.

"Kada je u pitanju Fury, njega možda želim vidjeti protiv Anthonyja Joshue ili takvog nekog, još moramo odlučiti. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Kada je u pitanju Riyadh Season, sve je realno. Najvažnije od svega jest da fanovi uživaju", rekao je.

Sudar Anthonyja Joshue i Tysona Furyja nešto je što boksački fanovi dugo priželjkuju, no nikako da se dogodi. Sad bi se napokon mogao dogoditi, a tko zna možda će to biti velika oproštajka The Gypsy Kinga.

