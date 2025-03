Roberto Soldić na udaru: 'Mrze me u BiH jer nosim hrvatsku zastavu, samo ne znam zašto'

Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić odgovorio je hejterima koji mu spočitavaju da ne nastupa za svoju zemlju, nego za Hrvatsku. S obzirom na to da je rođen u Bosni, u Vitezu te da je karijeru počeo pod zastavom BiH, u zadnje vrijeme ima i onih koji su ga napali da ne nastupa za Bosnu i Hercegovinu. Soldić je tome odgovorio tako da je na društvenim mrežama objavio zastavu Bosne i Hercegovine te sebe i kolega iz BiH te poručio:

Foto: Screenshot - Instagram Story

"Neka piše propaganda. Znaju oni koji trebaju znat. Živila BiH i dobri ljudi."

Soldić je ranije prilikom gostovanja u Podcast Inkubatoru objasnio svoj stav po tom pitanju: "Mrze me u BiH jer nosim hrvatsku zastavu. Kažu, kako si ti Hrvat? Kako nisam? Ja sam Hrvat iz Bosne. Ne znam zašto me ljudi toliko mrze, jer ja nemam ništa protiv ikoga. Da mogu, nosio bih zastavu BiH iz poštovanja, jer i to je moja zemlja. Ja osjećam da je i to moja zemlja."

Dodao je popularni Robocop:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko me iz BiH nije zvao pred borbe koje sam imao, ali iz Hrvatske jesu. Ne znam zašto me pojedinci mrze i ne znam zašto ostavljaju takve komentare. Nemoj me mrziti kad ne znaš što sam ja proživio. Ja volim Bosnu i Hercegovinu, to je i moja država, ali što mi je ona dala? Ne mogu da zamislim da uvrijedim nekog."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Reprizu brutalnog nokauta kao i čitave borbe i cijelog ONE 171 eventa, pogledajte na platformi Voyo

Roberto Soldić nedavno je brutalno nokautirao Saygida Guseyna Arslanalieva u prvoj rundi ONE 171 eventa u Dubaiju, na spektakularnom eventu kojeg u reprizi, kao i rijetko viđeni nokaut Soldića, možete pogledati na platformi Voyo. Bila mu je to prva pobjeda u ONE Championship promociji u trećem nastupu. Za nokaut je zaradio i bonus od 50 000 dolara.

Dagestanac koji se bori pod turskom zastavom je prvi krenuo u napad "high kickom", ali bezuspješno. Nakon toga je uspio srušiti Soldića silovitim udarcem, no "Robocop" se ubrzo uspio pridići na noge i nastaviti borbu. Odlično mu je u tim trenucima bježao, rad nogu mu je bio impresivan.

Vrlo je agresivno Robocopov suparnik djelovao u tim trenucima i napadao hrvatskog borca praktično iz sveg raspoloživog oružja, ali Robo je čekao. U trenucima kad se činilo da naš predstavnik radi u nešto slabijem ritmu i da se nalazi u podređenoj poziciji, sijevnula je čuvena Soldićeva ljevica nakon koje je Arslanaliev pao kao cigla. Još jednom ga je Robo udario, za svaki slučaj. Doista je to bila impresivna završnica Roberta Soldića o kojoj će se još dugo pričati i koja je oduševila borilački svijet.

POGLEDAJTE VIDEO: Roberto Soldić uspavao Dagestanca još u zraku: Pogledajte čudo od nokauta

Tekst se nastavlja ispod oglasa