Spektakularni Hell Boxing Kings oduševio: U gala borbi Punisher svladao mađarsku legendu

Najbolji boksači iz deset zemalja suočili su se u nezaboravnoj završnici Hell Boxing Kingsa, ovog jedinstvenog natjecanja, održanoj u DVTK Areni u Miškolcu, na sjeveroistoku Mađarske.

S nevjerojatnim nagradnim fondom od milijun dolara i posebnim gostom, legendarnim Royom Jonesom Jr.-om, večer je pomaknula granice sporta i zabave. Uz produkciju na razini Las Vegasa i napetu borbu za titule u četiri težinske kategorije, gledatelji su svjedočili krunidbi novih boksačkih kraljeva. Ako ste propustili ovaj spektakl, sve snimke sada su dostupne ekskluzivno na platformi Voyo!

NOVÁK (Češka) vs BUZA (Mađarska) - U prvom meču večeri, u kategoriji do 67kg slavio je Rafael Buza.

JURATONI (Rumunjska) vs MESTER (Mađarska) - U kategoriji do 75kg prvo je Mester bacio na pod Juratonija, no onda je Rumunj uzvratio u šestoj rundi. Sudac je nakon odbrojavanja nastavio brobu, no vrlo brzo i prekinuo jer Mađar nije bio u stanju nastaviti meč.

ALIYEV (Azerbajdžan) vs KRUZÍTÓ (Mađarska) - U kategoriji do 60kg slavio je Aliyev.

LABAŠKO (Slovačka) vs KISS (Mađarska) - U kategoriji iznad 91kg slavio je Kiss. U odličnom obračunu teškaša Mađar je ipak pokazao više te na kraju ipak zasluženo slavio.

Nakon što smo završili s boksačima, na red je stigao i zvjezdani dio večeri. Tri celebrity borbe pa na kraju poslastica večeri, egzibicija za sve posjetitelje.

ADENUBI (Češka) vs BRASCH (Mađarska) - U obračunu teškaša slavio je Čeh Immanuel Adenubi odlukom sudaca.

VALOVÁ (Češka) vs BERKI (Mađarska) - U kategoriji do 60kg djevojke su se borile bez kaciga, a jednoglasnom je odlukom sudaca slavila Mazsi Berki te tako postala prva ženska pobjednica Hell Boxing Kingsa.

GEORGIEV (Bugarska) vs ISTENES (Mađarska) - U kategoriji do 75kg slavio je Bence Istenes jednoglasnom odlukom sudaca. Oba su borca već u zadnjoj rundi bila iscrpljena i nisu pokazala praktički ništa. Na kraju je ipak slavio mađarski borac.

BORÁROS (Slovačka) vs KUNKLI (Mađarska) - U gala 'clash of the titans' borbi Gabor 'Punisher' Boraros svladao je Mađara Tivadara Kunklija. Od samog početka krenulo se oprezno. Boraros je malo pustio nogu s gasa, reklo bi se, iz poštovanja prema mađarskoj legendi. No, Kunkli je bez obzira na godine još uvijek pokazao dobre reflekse. Prva runda ponudila je jako malo akcije, a Kunkli je kao pravi domaćin iz Miškolca odlično stajao pred svojom publikom. U drugoj rundi su se malo pokrenuli borci, što je i publika pozdravila. Kunkli je u trećoj rundi pokazao da ima golemo borilačko iskustvo, ali to je samo pokrenulo Borarosa te je sudac na 1:50 od isteka runde odbrojavao Mađaru. Pustio je sudac da nastave borbu, no vrlo brzo je postalo jasno kako Kunkli ne može parirati puno mlađem borcu. Bio je to prekid.

Reprizu finalnog Hell Boxing Kings eventa pogledajte na platformi Voyo.

