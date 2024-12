Oleksandr Usyk i drugi puta je pobijedio Tysona Furyja i u noći sa subote na nedjelju u Riyadu obranio svjetske teškaške pojaseve po WBC, WBO i WBA verzijama. Čudesni Ukrajinac je nakon 12 rundi slavio u bodovanju sa 116-112. Usyk je pobijedio Furyja odlukom sudaca i u svibnju i dodao WBC pojas svjetskog prvaka WBA, WBO i IBF pojasevima.

Usyk za povijest

Time je Oleksandr nakon četvrt stoljeća postao prvi svjetski prvak u svim većim svjetskim boksačkim asocijacijama. Posljednji put to je uspjelo Britancu Lennoxu Lewisu 2000. godine, a prije toga i legendarnom Muhammadu Aliju, Joeu Louisu i Mikeu Tysonu. Usyk je kontrolirao veći dio revanša i bio je aktivniji u 12 rundi, češće je ulazio u borbe i s jačim udarcima, iako je nakon prvih pet rundi gubio 3-2 u rundama. Međutim, kako je meč odmicao, Usyk je pojačavao tempo, dok je Tyson Fury padao. Uz to, Usyk je boksao u kontragardu i pogađao gorostasnog Britanca koji je u ovaj meč ušao sa 133 kg. Povećanje kilaže za čak 15 kilograma nije mu pomoglo.

Tridesetsedmogodišnji Usyk tako je ostao neporažen nakon 23 dvoboja, od kojih je 14 dobio nokautom, dok je Britanac doživio drugi poraz u karijeri, oba od Usika. Vlado Božić, cijenjeni boksački stručnjak, dao je stručni komentar portalu Net.hr na meč Usyk - Fury.

'Prvi meč mi je bio puno bolji nego drugi'

"Apsolutno se slažem da je Usyk jedan od najvećih boksača svih vremena. Htio bih naglasiti da je jedno viđenje preko TV-a, a sasvim drugo uživo. Pošaćen sam što uopće i komentiram meč ovakva dva titana. Kad govorim to, mislim kod Usyka na njegove rezultate. Fury pak može biti titan i u jednom i u drugom pogledu. Meni je prvi meč bio puno bolji nego drugi. Jednostavno, u ovom meču Usyk je bio bolji. Umrtvio je Furyja kad je trebalo, nametnuo je svoj ritam kad je trebao. Tajming mu je bio dobar, Ispogađao je kad je trebao. Jedino što je meni nedostajalo kao nekom tko je dugo godina u boksu malo više konkretnih udaraca s obje strane. Jedino je to bilo što se meni nije svidjelo", kazao je u uvodu Vlado Božić.

Bili su oboje rezerviraniji...

"Da, nedostajalo je malo više konkretnijih udaraca, ali mislim da je Fury puno opasniji kad je lakši i mislim da je Usyk tu isto bio malo teži i malo se drugačije pripremao. Vidjelo se da je nedostajao udarac - dva u seriji. Mislim da je Usyk dosta radio s utezima u nekim scenama. To je i morao jer je htio parirati toj masi. U tom slučaju, moraš raditi s utezima da ojačaš muskulaturu. To se i vidjelo. Ali, Usyk je pošteno pobijedio, nema se tu što reći", govori Vlado Božić.

'Fury je čvrst, mišićav i kompaktan'

Vlado nadalje priča da Fury doslovno tri puta se malo jače najede i vrati kilažu.

"Takav mu je organizam. Davno prije sam se slikao s njim u Londonu i imao sam desnu ruku na njegovim leđima tako da znam kakve mišiće ima. Fury ima stvarno dugačke, pune, tvrde mišiće. On je košćat čovjek. Mi vidimo samo prvi 'plašt' kod njega, ali Fury je stvarno čvrst i kompaktan. Ne znam što je Fury mislio, da je išao na to da ga nokautira, ali u boksu kad ideš na nokaut, teško je to izvedivo. Nokaut mora doći iz taktike, iz fluidnosti, iz ritma, iz boksa, iz tehničko - taktičke pripreme. Tada dolazi do nokauta. Nokaut se ne može isforsirati, tj ne možeš reći sad ću se ja pripremiti i nokautirati. To je teško izvedivo".

Daniel Dubois se ponudio, a Usyk je prihvatio bačenu rukavicu vlasika IBF-ovog pojasa prvaka.

'Dubois je bio najbliže pobjedi protiv Usyka'

"Vjerujem da je Dubois u naletu iza vi tih zadnjih dobrih izvedbi zadnjih par mečeva, od toga poraza protiv Usyka. Mlad je i vjerujem da bi pružio puno bolji meč nego u prvom njihovom obračunu, samo jednu stvar Dubois zaboravlja - mora pobijediti Parkera koji nije bezopasan boksač. Parker je boksač koji bi mogao iznenaditi Duboisa. To je najgore u boksu - preskakati suparnike. Peći zeca dok je zec još u šumi, nije to dobro. Dubois je marketinški napravio sve vrhunski, ali da bi došlo do meča, prvo Dubois mora dobiti Parkera. Mislim da bi Dubois bio puno bolji u izvedbi u drugom meču protiv Usyka nego u prvom. Iskreno ću ti sad reći - od svih suparnika dosad, Dubois je bio najbliži da pobijedi Usyka."

Foto: Net.hr Vlado Božić jedan je od najboljih i najcjenjenijih boksačkih trenera u Hrvatskoj. Jedinstven tip s enormnim znanjem i iskustvom u boksu.

Imao je Dubois onaj ilegalni udarac ispod pojasa za koji neki tvrde da je bio regularan. Usyk je pao na tlo, žalio se na bolove u preponama, trebalo mu je vremena da dođe k sebi.

"Ne bih diskutirao je li udarac ispod ili iznad pojasa, ali udarac kao udarac je bio savršeno izveden jer je bio tajming dobar i bio je aperkat u tijelo iz kontre. E sad, je li to prenisko, stvarno ne bi ulazio u to. Ako mene pitaš, više je neregularan nego regularan. Ako hoćeš to u postocima, ako je neregularan 51 naspram 49 %, onda je neregularan. Teško mi je to ocijeniti. Nisam sudac, postoje suci, analize, snimke, neka se ljudi bave s tim, ali Dubois je bio najbliže pobijedi".

'Ali Bashir je prešao u drugi tabor i pokušao 'sabotažu Usyka'

Vlado nam je otkrio jednu insajdersku informaciju za koju mnogi ne znaju...

"Sad ću otkriti što se dogodilo. Bivši Usykov trener Ali Bashir trenirao je Usyka jedno vrijeme i Usyk mu je dao otkaz opravdano jer imam insajderske informacije. Ali Bashir je kasnio na treninge po sat vremena, nije bio dovoljno profesionalan. To je bilo dok se Usyk pripremao u Ukrajini u Olimpijskom centru pored Kijeva. Ali Bashir je dobio otkaz i onda taj trener Ali Bashir je bio u taboru prije meča Dubois - Usyk. Bio je Ali Bashir u taboru Duboisa i otkrio je možda te slabe točke Usyka. Svaki boksač ima ahilovu tetivu. Ne postoji borac koji nema ahilovu tetivu, neku slabost. Takvog nema. I onda su vjerojatno išli na to da su procijenili da je Usykov trup ili trbuh slaba točka, pripremili su udarac u tijelo i to je maslo od Ali Bashira. Meni je neshvatljivo da netko, primjerice ja sad, treniram nekog boksača, dugo ga treniram, profesionalac sam i dobijem otkaz i odem u drugi tabor i idem ga sabotirati. Nema tih novaca. Imam čast prema samom sebi, ali neki ljudi mogu to. Po meni, to nisu uopće ni ljudi, to nije čovjek. Meni je to sramotno", zaključio je Vlado Božić.

