Vlado Božić ekskluzivno: 'Boksački svijet odavno mi se zgadio. Umoran sam od zakulisnih igara'

Ivana Habazin (35), najbolja hrvatska profesionalna boksačica, sinonim za upornost i hrabrost, u Liverpoolu je u subotu izgubila od domaće boksačice Natashe Jonas (40) jednoglasnom sudačkom odlukom nakon deset rundi velike borbe u meču za dva pojasa.

Ivana je u meč donijela svoj renomirani svjetski WBC pojas velter kategorije i pokušala uzeti IBF-ov koji drži Britanka, no nije uspjela pa je Jonas postala vlasnica oba pojasa.

Time je boksački ples Ivane Habazin završio. Bio je ovo posljednji Ivanin meč u karijeri.

'Savjest mi je čista'

"To je to od Ivane. Prije svega, htio bih čestitati suparnici na odličnoj izvedbi. Nisam iznenađen njezinom izvedbom, znao sam da će ići u tijelo. Nismo uspjeli to neutralizirati, vratiti, jednostavno trudili smo se i Ivana i ja, ali jednostavno nismo uspjeli. Nismo bili u najboljem izdanju. Mislim čak i da smo bili u jednom puno boljem izdanju, mislim da ju ne bi mogli neutralizirali. Jednostavno, mislim da je Jonas bolja. Ne zamjeram Ivani ništa, čestitam joj na trudu, radu, na svemu. Svi smo dali sa svoje strane koliko smo mogli, maksimum i više od toga, ne zamjeram nikom ništa. Savjest mi je čista. Čestitam Ivani na karijeri što je postigla i to je to", kazao je za portal Net.hr u nedjelju Vlado Božić, Ivanin boksački trener...

"Ne postoji žal, nikakav, ako se uzme u obzir da, kad vidiš izvedbu, jednostavno, bolje da je to tako završilo. Sumnjam da bi Ivana mogla bolje od toga. jednostavno, to je nekakav limit i jednostavno ovo što smo mi radili u subotu, to je druga liga, a Jonas je jednostavno prva liga. Ima li to veze što su se datumi micali, manje - više nema isprike. Mi smo to sve znali, trenirali."

Nastavio je Vlado pričati...

"Pametno što je odlučila reći kraj. Znam kako je to nezgodno, kad si u glavi već na kraju karijere pa razmišljati sad ću još ovo, pa ako izgubim, kraj je, ako dobijem još ću, to lomi čovjeka, to su najgori dvosjekli mačevi. Ivana nije dala možda 30-40 % od onog što može. I da smo bili u najboljem izdanju, sumnjam da bi pobijedili. Ne žalim za ničim, to je jednostavno jedan limit. Drago mi je da je odlučila završiti priču, jer ja sam htio da ona odavno završi karijeru. Ivana je napravila puno veću i bolju karijeru nego što sam mislio na početku priče. Ivana je napravila tri -četiri puta bolju karijeru nego što sam mislio da će ispasti. Ne treba biti tužan", dodao je Vlado i kazao:

'Pametno što je Ivana tako odlučila'

"Pametno što je tako odlučila. Imala je ona vjerojatno u sebi neke odluke prije meča, neka previranja sama sa sobom i čim to imaš tako u sebi, u glavi, teško da to može ispasti dobro prije jednog tako velikog meča. Ima tu dosta tih nekih stvari koje su se poklopile, ali kažem opet, bez obzira na sve, čestitam objema. Nije moglo ići bolje od ovog u ovom meču. Što god sam ja pokušao, što god je ona pokušavala, kad ne ide, ne ide. Ne zamjeram joj ništa, a nemam što zamjeriti niti sebi. Dao sam stvarno 200% i emotivno i materijalno i fizički, sve što sam umio i znao. To je to", navodi Vlado Božić.

Otkrio nam je i detalje koji se nisu znali sve dosad...

"Kad smo se opraštali sad u hotelu, rekla mi je da joj je drago što sam ja bio uz nju na prvom i zadnjem meču, iako sam bio uz nju u puno mečeva, ali ispalo je na prvom i zadnjem. Ja sam to započeo i završio. Znao sam prije svih da je to kraj, jer nema smisla više ići dalje ganjat nešto, lovit nešto, a sve to košta, dolaziš iz jedne male zemlje, a nemaš podršku u svojoj zemlji, tako da je odluka logična i najbolja za sve. To je logičan slijed događaja. Pretrpila je stvarno teške udarce, ostala je na nogama, dala sve od sebe. Ja sam čak sumnjao jesmo li nešto krivo fulali u formi, ali mislim da ne. Po toj nekoj brzini, spremi i izdržljivosti, svi pokazatelji su bili da je Ivana spremna, ali mislim da nije u glavi bila 100% spremna, što je u boksu jako jako presudno. Dosta sam toga prošao u životu tako da neke stvari mogu predvidjeti i na dan meča i na zagrijavanju. Znaš kad vidiš da ne ide i da neće biti dobro. Nisam ni šokiran, ni iznenađen. Opet ponavljam, čestitam joj na svemu što je napravila, drago mi je da sam bio dio te priče."

'Ljudi komentiraju svašta, a pojma nemaju'

Vlado nam se potpuno otvorio kao i svaki put...

"Slušam te neke komentare, ljudi komentiraju, ali s kojim pravom netko komentira nešto kad nema pojma što je sve prolazila u zadnjih par mjeseci, što smo prolazili od prije Zagreba do poslije meča, pa ovo u Kolumbiji, u Engleskoj sad... trenirali smo u Boltonu, dvorana je bila hladna 7 ili 8 stupnjeva. Dva-tri dana smo trenirali u dvorani od 7 stupnjeva. Hladnije je bilo u dvorani nego vani. Pokvarilo se neko grijanje i to nije sigurno bilo namjerno i onda se boriš s tim nekim stvarima. Dobila je ozljedu desne ruke na Floridi prvog tjedna sparinga. Tek joj je ruka desna profunkcionirala možda zadnjih 10 do 15 dana, 10 dana. Tako, ima tu dosta tih nekih sitnica na koje ne možeš utjecati, ali nisu isprika. Jednostavno, nikad ne može biti idealno u planiranju i programiranju treninga, ali opet i da je sve idealno bilo, mislim da bi isto završilo. Možda bi dobili koju rundu, ali kažem, jednostavno nije uspjela biti opasna niti u jednom trenutku. Jedino mi je to žao, ali valjda je tako moralo biti. Jedino mi je žao što je primila dosta teških udaraca. Nisam mogao utjecati na to, dao sam sve od sebe savjetima, ali kad ne ide, ne ide."

Foto: Net.hr Vlado Božić jedan je od najboljih i najcjenjenijih boksačkih trenera u Hrvatskoj. Jedinstven tip s enormnim znanjem i iskustvom u boksu.

Prisjelo mu je sve...

"Jedva čekam da se vratim kući, iskreno. Sav taj boksački svijet meni se odavno zgadio. Sve te neke zakulisne igre oko boksa koje se događaju. Umoran sam od svega toga i to me ne zanima. Sumnjam da ću se ikad više baviti time. Nikad ne reci nikad, ali sumnjam. I za mene je kako sad stvari stoje priča s boksom, profesionalnim - gotova. Dolaziš iz male zemlje, sitan si i mali u odnosu na neke druge zemlje, na neke druge boksačice i boksače, a ti se boriš, koprcaš i prije i sad. Ispadaš u svemu tome neki naivac, boriš se, onda se umoriš od svega toga. Počneš sumnjati u sebe da li išta vrijediš, čovjek se umori od svega toga. Pronašao sam jedan miran život u svom mikrosvijetu, okružen sam ljudima koji mi baš odgovaraju. Dobro se osjećam u tom okruženju svakodnevnom i jednostavno nema potrebe da idem za nečim boljim kad ne postoji bolje. Ja sam, ono, dosegao jedan vrhunac svakodnevnog života, kvalitetnog. Kad to kažem, mislim na obitelj, na prijatelje i dobre poznanike. Više vrijede dobri poznanici nego lažni prijatelji."

'Nema mjesta tugi'

Jako dobro Vlado razlučuje neke stvari...

"Nema mjesta tugi, nikakvoj, iako sad možda tako zvučim, ali nisam tužan. Smiren sam, svjestan svega. Baš sam i prijateljima pričao, nisam tužan. Da smo prošli ovu stepenicu vjerojatno bi kiksali na nekoj drugoj. Ivana je vjerojatno došla do svog nekog limita i iz ove perspektive, ispalo je puno puno bolje i veće nego što sam mogao zamisliti. Nemamo za ničim ni ona ni ja žaliti. U zadnja dva meča sam ušao ne svojom voljom nego je ispalo tako kako je ispalo. Život me donio ponovno u tu priču. Ne žalim za ničim niti da se ja tako ponašam, da bi ja sad sebe nešto utješio. Previše godina imam da ne bi mogao razlučiti neke stvari. To je to od naše Ivane i mene, idemo dalje sa životom", zaključio je Vlado Božić.

Još jednom ćemo ponoviti. Ivana, Vlado, kapa do poda sa sve što ste napravili za hrvatski boks. Vi ste naši junaci!

