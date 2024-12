Ivana Habazin završila boksačku karijeru: 'To je najbolja odluka. Čestitam joj na svemu'

Ivana Habazin (35) u Liverpoolu je u subotu izgubila od domaće boksačice Natashe Jonas (40) jednoglasnom sudačkom odlukom nakon deset rundi velike borbe u meču za dva pojasa.

Ivana je u meč donijela svoj WBC pojas velter kategorije i pokušala uzeti IBF-ov koji drži Britanka, no nije uspjela pa je Jonas postala vlasnica oba pojasa.

Time je boksački ples Ivane Habazin završio. Bio je ovo posljednji Ivanin meč u karijeri.

"To je to od Ivane. Prije svega, htio bih čestitati suparnici na odličnoj izvedbi. Nisam iznenađen njezinom izvedbom, znao sam da će ići u tijelo. Nismo uspjeli to neutralizirati, jednostavno trudili smo se i Ivana i ja, ali nismo uspjeli. I da smo bili u nekom puno boljem izdanju, mislim da ju ne bi neutralizirali. Jednostavno, mislim da je Jonas bolja. Ne zamjeram Ivani ništa, čestitam joj na trudu, radu, na svemu. Savjest mi je čista. Čestitam Ivani na karijeri što je postigla i to je to", kazao nam je maloprije Vlabo Božić, njezin boksački trener...

"Pametno što je odlučila reći kraj. Znam kako je to nezgodno, kad si u glavi pred kraju, na kraju karijere pa razmišljati sad ću još ovo, pa ako izgubim, kraj je, ako dobijem još ću, to lomi čovjeka, to su najgori dvosjekli mačevi. Ivana nije dala 30-40 % od onog što može. I da smo bili u najboljem izdanju, sumnjam da bi dobili. Drago mi je da je odlučila završiti priču, jer ja sam htio da ona odavno završi karijeru. Ivana je napravila puno veću i bolju karijeru nego što sam mislio napočetku priče. Ne treba biti tužan", dodao je Vlado i nastavio:

"Pametno što je tako odlučila. Imala je ona u sebi neke odluke prije meča, neka previranja, čim to imaš tako u sebi, u glavi, teško da to može ispasti dobro prije jednog tako velikog meča. Kad smo se opraštali sad u hotelu, rekla mi je da joj je drago što sam ja bio uz nju u prvom i zadnjem meču, iako sam bio uz nju u puno mečeva, ali ispalo je na prvom i zadnjem. Znao sam prije svih da je to kraj, jer nema smisla više ići dalje ganjat nešto, lovit nešto, a sve to košta dolaziš iz jedne male zemlje, tako da je podrška teška. To je logičan slijed događaja. Pretrpila je teške udarce, iako je dala sve od sebe. To je to od naše Ivane, idemo dalje".

Cijeli intervju s Vladom Božićem čitajte u ponedjeljak ujutro.

