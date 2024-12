Ivana Habazin završila je svoju profesionalnu boksačku karijeru nakon poraza od Natashe Jonas, domaće boksačice u Liverpoolu. Subotnji poraz došao je poslije velike bokačke bitke jednoglasnom sudačkom odlukom nakon deset rundi u meču za dva pojasa.

Ivana je u meč donijela svoj WBC pojas velter kategorije i pokušala uzeti IBF-ov koji drži Britanka, no nije uspjela pa je Jonas postala vlasnica oba pojasa.

U nedjelju poslijepodne Ivana se za eksluzivno portal Net.hr osvrnula na svoju odluku da objesi boksačke rukavice od klin.

"To je kraj, definitivno je. Nije razočaranje, razočaranja nema jer razočarana realno nemam biti zašto. Ostvarila sam i više nego što je iz ovih uvjeta moglo. Žao mi je da nisam pobijedila. Sve sam podredila i na pripremama za taj meč jer je opet bio sve ili ništa. Ni u jednom trenu nisam razmišljala da ću ići u borbu i izgubiti", istaknula je Ivana u uvodu i nastavila:

"Kad je borba završila znala sam da je to to! Meni je svaki poraz 10 stepenica unazad, a povratak 10 puta teži. Bez logistike ništa nema smisla, a očito su me ove zadnje 2 godine maksimalno iscrpile i to bih rekla i psihički i fizički."

Nije Ivani kroz karijeru bilo lako, ali svaki put kad joj je bilo teško stisnula je zube...

"Uvijek sam išla glavom kroz zid, ali 14 godina u boksu, s konstatnim problemima oko organizacije mečeva, priprema, logistike potroše energiju bez obzira na sve", ističe Ivana.

Ostvarila je svoju najveću želju...

"Moja najveća želja bila je osvojiti WBC pojas, uspjela sam, boksala sam u Zagrebu, i to je moja najveća pobjeda. Odlazim ponosna i uzdignute glave, ostvarila sam svoje sportske snove".

I prije je Ivana govorila da se povlači, pa se vraćala...

"Da, ali sad je to to, to sam rekla i to zaista mislim, nema povratka više. Žao mi je da nismo okrunili ovo pobjedom. Bila je ovo moja 30 borba. Sad kad čujem ovo 30 stvarno je puno, čak i previše. Ali jednostavno, da nije bilo Vlade vjerojatno se nikad ne bi otisnula u profesionalni boks. S njim je počelo, a očito je moralo zajednički i završiti. On je vjerovao da mogu biti svjetska prvakinja i kad ja nisam, uspjeli smo uzeti 4 titule, mislim da je i to više nego je itko mogao očekivati Puno sam naučila od njega, ne samo što se tiče boksa nego i života i na tome sam mu jako zahvalna."

Otkrila nam je neke detalje prije meča...

"Jednostavno, sve je bilo dobro, rekla bih i odlično do dana borbe. Prije odlaska u Arenu pokušala sam spavati, ali jednostavno nisam mogla, rekla bih da sam bila dosta nemirna što ako ne prođe kako bih ja htjela, ali onda sam se pomolila i rekla sam Bože sve predajem tebi neka bude kako mora biti. Ja vjerujem da je ovo bio Njegov odgovor.

Da sam pobijedila imali bismo drugu borbu, no to se nije dogodilo i nije ni potrebno misliti što bi bilo kad bi bilo."

Na kraju boksačke balade nije se financijski uspjela ostvariti...

"Nema financijskog ostvarenja nažalost s obzirom na visinu duga, ali zatvoriti ću dugove, što je i najbitnije jer je to najveći presing koji osoba može nositi na leđima."

Sjetila se onih koji su tu bili uz nju na ovom boksačkom putovanju...

"Posebno bih se htjela zahvaliti svima koji su sve ove godine činili moj tim i od sponzora, prijatelja, obitelji, koji su bili uz mene i kad je bilo lijepo i kad je bilo najteže, jer bez svih njih ova priča ne bi mogla imati ovakah uspijeh. Naravno, hvala i mojoj Danijeli Ratković koja nažalost nije tu s nama, ali znam da je ponosna na mene i da sve odozgo gleda. Hvala i njenom suprugu Domagoju Ratkoviću. Oni su na početku dali jedan veliki obol cijeloj ovoj priči. Kako bi sad htjela da je Danijela tu samnom. Sretna sam zbog nje što sam uspjela uzeti titule, sad stvarno neke stvari znam koje se događaju", završila je Ivana Habazin.

