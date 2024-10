Odradio sam trening s Vladom Božićem, poznatim boksačkim trenerom koji trenira i svjetsku prvakinju Ivanu Habazin, vlasnicu WBC i WBA pojasa. Nije mi prvi put da treniram kod Vlade s kojim se znam dugo (upoznao sam ga još 2014. kao i Ivanu Habazin), a ovog puta probao sam i tu paklenu specifičnu boksačku vježbu koju je Vlado oplemenio. Odradio sam ju u tri serije i radio samo direkte, a teže je kad se kombiniraju svi boksački udarci, kao što to on radi. "Umro" sam skoro...

Ruke su mi se tresle čitav dan nakon toga. Inače, nije to jedino što sam s Vladom u subotu prošao. Trenirali smo različite segmente u boksu, ovo je bio samo šlag na tortu. Da me Vlado ubije do kraja. Vlado Božić voli skršiti polaznike svojih treninga i dovesti ih do ruba opterećenja, jer jedino se tako može napredovati i probiti granice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dakle, kako mi je Vlado rekao, vježbom se dobiva brzinska izdržljivost, čak i eksplozivnost. Ne može se u isto vrijeme razvijati eksplozivnost i brzinska izdržljivost, ali u ovoj vježbi čak i da.

"Najbolje bi opisao da je ova vježba pliometrijska statika, jer imate statiku ramenog pojasa, što je jako bitno za boks i vježba je fantastična. Naravno, diže i puls", rekao je Vlado Božić. Trening s Vladom trajao je sat i pol i bilo je teško i zahtjevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ova vježba je inovativna od Marka hrvača, on je napravio sistem UB treninga, Universal Bands. To su te gume, svima bi to preporučio. Boje su po jačini. Girja ima 8 kg, a ja sam je po sebi modificirao. Ramena su prilikom vježbe u statičnom položaju, ali rade dinamiku. Vježba je paklena. Ja sam došao do 30 sekundi. Kad sam počeo mogao sam 10-15 sekundi, sad sam došao do 30. Možda bi mogao i više, ali maloprije sam 30. Tko dođe do minute, svaka mu čast. Optimum je 30 sekundi. Neki vrhunski boksač bi morao izdržati minutu. S tom vježbom se dobiva sve i vrhunska je", rekao je u videu Vlado Božić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ugledni stručnjak Sandrino Starčević demonstrirao nam i objasnio najopasniji udarac u muay thaiju: 'Nanosi ozbiljnu štetu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa