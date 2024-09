Daniel Dubois kreirao je senzaciju prošle subote na Wembleyju pred 96 000 ljudi, nokautiravši u 5 rundi Anthonyja Joshuu i obranivši IBF teškaški svjetski pojas. Duboisu je prošao jedan poludirekt - polukroše, nešto između toga, a Joshua je pao na tlo i više se nije digao. Bila je to najveća pobjeda Duboisa u karijeri.

Foto: Profimedia Dubois je odradio jako dobar meč protiv Joshue.

'Ja sam gladijator, ratnik do kraja'

"Zar niste zabavljeni?" - vikao je Dubois nakon pobjede života, uz ovacije razdraganog mnoštva u Londonu. Bila je to bitka za Britaniju, sudar elitnih teškaša iz Londona.

"Ja sam gladijator, ratnik do kraja. Želim doći do vrhunske razine ovog sporta i dosegnuti svoj potencijal." - naglasio je Dubois, boksač koji je u meču prije ovog svladao i Filipa Hrgovića.

Joshuin pokušaj da postane trostruki prvak i vrati se na vrh ljestvice divizije završio je na najdramatičniji i najneočekivaniji način. AJ - koji je osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka prije više od osam godina - doživio je četvrti poraz u svojoj 32. borbi, ali je nagovijestio da će nastaviti u sportu i ima klauzulu za revanš s Duboisom.

Fighter za čitav život

"Znaš da sam spreman započeti u ringu, ali držat ću to s poštovanjem", rekao je Joshua i dodao:

"Prije nego što sam došao ovamo, uvijek sam za sebe govorio da sam borac za čitav život, fighter koji ne odustaje".

Leonard Pijetraj, cijenjeni boksački autoritet, dao je intervju portalu Net.hr o meču Duboisa i Joshue, ali ne samo o tome, nego i ostalim boksačkim aktualnostima.

"Anthony Joshua se u ovom meču jednostavno uplašio. Za njega je to bio preveliki pritisak. Jednostavno, nije to mogao podnijeti, nije pokazao ništa od svog znanja, od onog što on zna", počinje svoju priču Leonard Pijetraj...

"To je ono što veliki mečevi i nose. Pazite, tu se radi o pritisku kojeg mnogi boksači ne mogu izdržati. Ne pritisak od suparnika, nego od čitavog tog glamoura i svega što se dpgađa oko meča. Mnogi veliki prvaci nemaju tih psiholoških problema kao što je Canelo, što je nekad bio Mike Tyson, ali u prime timeu. Tu su Evander Holyfield, Lewis... osim ako ne podcijene suparnika. Tu spada i Usyk. Boksačima poput Joshue, mnogim boksačima, u kritičnim, kriznim trenucima treba pomoć trenera da ga digne i tu se vidi kvaliteta vrhunskog trenera. Lako je kad sve ide po planu, kad je suparnik lošiji i kad ti imaš prednost, kad ne postoje neke psihološke barijere, kad je situacija čista i povoljna. Onog trenutka kad boksač ima psiholoških problema, a to pravi trener mora vidjeti. On mora znati postupiti onako kako treba, da bi svog boksača dignu i da bi on dao svoj maksimum. Ako neki boksač da svoj maksimum i izgubi, onda je suparnik jednostavno bolji i tu nema pomoći. Onda je posrijedi bolja taktika, ma bolje sve, međutim ako imate boksača poput Joshue koji nije dao svoj nikakav maksimum, e onda imate problem", objašnjava Leo Pijetraj.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Prvenstvo Hrvatske u boksu. Leonard Pijetraj savjetuje Marka Miluna uoči meča s Lukom Pratljačićem. (do 91 kg)

'Joshua ima psiholoških problema'

Od prve runde Joshua je bio ukočen i uplašen, toliko da ništa nije mogao napraviti. Jednostavno, kako nam to Leonard Pijetraj govori, "bio je oduzet".

"Oslobodio se tamo tek u 3. - 4. rundi, napravio je koji udarac, čak i uzdrmao Duboisa jedno dva puta, ali nije mogao završiti borbu. Jednostavno, pritisak je bio preveliki."

Joshua nije bio dovoljno dobro psihološki pripremljen za meč i to je za njega bilo prejako i preveliko. To se Duboisu već događalo i događa se...

"Znam ga ja iz dana kad je bio olimpijski boksač, poznajem ga i osobno. Joshua ima tih psiholoških problema, taj pritisak on teško podnosi i ako Joshua nije u pravom momentu dignuti, ako trener nije s njim pravilno postupio, ako on nije pravilno pripremljen za meč, on ima ovakvih problema kao što je u subotu protiv Duboisa imao", rekao je Anthony Joshua.

Foto: Profimedia

Leo tvrdi kako je AJ izgubio od lošijeg boksača...

"Je, tehnički i fizički u svakom progledu. Dubois nije za podcijeniti, ali Dubois nije na tom boksačkom nivou kao Joshua. Evo, vidjeli ste i sami - samo jedan segment - psihološki pritisak i to nije više Joshua, nego 50% njega. To je bilo dovoljno, Dubois nije imao što izgubiti, a čitav pritisak je bio stavljen na Joshuu. Očekivalo se da će on dobiti, da ne smije izgubiti, a Dubois sebi radi pravu karijeru. Ovo mu je bila prilika, bio mu je to poklon."

'Psiha je najvažnija'

Leonard priča kako ima puno boljih boksača koji su više zaslužili ovu borbu.

"Sigurno Tyson Fury, Usyk, tu su i Zhang Zhilei, koji je svoj posljednji meč dobio. Tu je i Parker, mnogi boksači koji su sigurno zaslužili ovakav meč prije nego Dubiois, međutim Dubois je domaći boksač koji se nalazi kod velikog promotora Franka Warrena. Inače, bila je to borba između Eddiea Hearna i Franka Warrena, dvije velike engleske promocije. Engleska je tržište za sebe. Oni ne kažu zašto bi se dva Engleza tukla, oni jedva čekaju da se Englezi tuku i da titula ostane u Engleskoj. Oni to gledaju kao sport. Normalno, tako i treba. Napravili su dobar match making i šteta što je Joshua onako puk'o, da nije mogao pružiti pravi meč, a to bi bio vrhunski meč. Pitanje je koliko bi i tad trajao, nema šans eda traje 12 rundi, jer je nokaut visio u zraku".

Foto: Profimedia Joshua na koljenima.

Leonard jako voli mind games. Psiha mu je najvažnija u boksu.

"Gledajte, psiha je najvažnija. Vrhunski sportaši dođu do jednog nivoa fizičkog u kojem je njihov napredak vrlo mali. I razlika među njima su vrlo male u tehničko fizičkom smislu. Dvije stvari su ovdje najbitnije - taktika, to je trenerski dio i psiha, to je također trenerski dio. Te dvije su najbitnije stvari kako pripremiti nekog za meč. Što se tiče fizičkog dijela, to je lakši dio. Svi ti vrhunski boksači su u fizičkim predispozicijama, fizičkom dijelu tu negdje. Međutim, ako taktički i psihički niste spremni, onda i fizički vrlo brzo padnete. Sve te tri spomenute komponente moraju biti usklađene. Dakle, fizički dio, tehničko-taktički dio i psiha. Ako spomenute komponente nisu usklađene, ne možete dobiti vrhunskog boksača. Uvijek tu negdje puca. A psiha je najbitnija. Vidljivost jake psihe dolazi na kraju, kad počne meč, e onda se vidi psiha boksača. Samo iskusno oko trenera može vidjeti, ako boksač ne želi priznati, ako je boksač u 'komi', ako ga treba dizati, a to se radi do zadnjeg časa, do ulaska u ring", govori Leonard Pijetraj.

26.01.2020., Zagreb, Velesajam - Prvenstvo Hrvatske u boksu za seniore i seniorke. Finalna borba, muskarci do 63 kg, Erik Pijetraj - Diego Mamic. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

'Dubois je možda i najlošiji boksač ikad u TOP 10'

Taj dio je posebno zafrknut i osjetljiv...

"Zato je to najteži dio. To nije samo u pripremnom dijelu bitno, to je bitno do samog ulaska u ring, a onda i za vrijeme samog meča. Vidjelo se kod Joshue da je ukočen, da je pao psihički, da nema moral za meč i trebvalo ga je dizati iz runde u rundu, ali Ben Davis, ili nema autoritet nad njim ili to nije znao. Ili je promlad trener. Jednostavno, to nije odrađeno dobro. Možda i je, ali se nije moglo. Joshua to nije mogao prihvatiti. Uglavnom, morao je pronaći put do njegove glave. To su preveliki mečevi, preveliki sportaši, preveliki ulog. Tu su velika ulaganja. Nema puno izgovora, tu nitko ne smije pogriješiti. Ogromna su tu ulaganja i gubici, ako se izgubi meč, za promotora i čitav team".

Na koji način Leo ima mind games sa svojim boksačima? Za Pijetraja je boksač koji je tehnički slabije potkovan bolji ako je psihički jači od onog koji nije na toj mind razini, a tehnički je, načelno, bolji...

'Joshua je bolji, a Hrga protiv Duboisa nije bio dobro pripremljen'

"To se dogodilo sad u meču Duboisa i Joshue. Tehnički, fizički, boksački i iskustveno je Joshua bolji od Duboisa. Joshua je olimpijski pobjednik. Uzimao je svjetske medalje, bio je svjetski prvak, puno je duže u boksu od Duboisa. Ima veće boksačko iskustvo. I u ozbiljnijim mečevima ima veće iskustvo. Dubois je izgubio svoje velike mečeve. Osim protiv Hrgovića, on je svoja dva prava meča od Usyka i Joycea izgubio. Vratio se protiv Hrgovića i to ne zahvaljujući svojoj kvaliteti, nego pogreški Hrgovića. Hrgović nije bio dobro pripremljen u tom meču, isto kao ni sad Joshua. Dubois je napravio, u stvari, megakarijeru. Možda najlošiji boksač dosad je bio u TOP 10, međutim sad je Dubois dobio takvo samopouzdanje da sigurno neće više biti najlošiji u TOP 10, nego sigurno u TOP 3. Ali vidjet ćemo, pritisak je sad na njemu. Sad ćemo vidjeti kako će on podnijeti taj pritisak. Dubois protiv Joshue nije imao što za izgubiti. Ta igra psihologije je najbitnija".

Minde games

Kako Leo tome pristupa?

"Kod svakog je to individualno. To i je najveći problem. Tu nema definicije, tu nema pravila. Moraš se znati prilagoditi boksaču i njegovoj psihi i to se radi kroz treninge. Zato je jako bitno da si s boksačem 11 mjeseci u godini, a ne kamp po mjesec-dva što ljudi idu, pa se pripremaju sa svojim boksačem."

Joshua je u boksačkom padu. Dva puta je izgubio od Usyka, sad od Duboisa, a prije i od Ruiza. Sve od lipnja 2019. do danas.

"Je, Joshua je na putu prema dolje, ali on je toliko marketinški jaka faca, toliko je dobar sportaš, pametan, inteligentan, zgodan, dobro građen. Ima sve za marketing, za TV, on će se za jedan ili dva meča ponovno vratiti u igru, ako bude imao motiv i ako on to bude htio. Joshua je uvijek bolji kao underdog, kad napada titulu. Svi su uvijek bolji kad napadaju, nego kad ju brane. Ne svi, obično psihološko slabiji boksači. Kod njih se vide te oscilacije. Pravi boksači nemaju nikad oscilacija. Canelo, Usyk, oni uvijek daju svoj maksimum. Artur Beterbiev, Dmitry Bivol, to su boksači koji uvijek daju svoj maksimum. Terence Crawford tu isto spada. To su boksači koji uvijek svoje odrade. Kod njih nema lošeg dana, oni idu do kraja. Ti se moraš pripremiti za taj dan. Nema dobrog ili lošeg dana. Moraš se pripremiti za loš dan. Nema dobrog ili lošeg dana, jednostavno se boksač nije dobro psihološki pripremio ili je pao pod utjecaj glamura ili pritiska meča, svega onog što se događalo oko tog meča", zaključio je Leonard Pijetraj.

