Ukrajinac Oleksandar Usyk obranio je naslov svjetskog prvaka svladavši u Riyjadu u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu na bodove britanskog boksača Tysona Furyja.

Usyk obranio pojaseve prvaka

Usyk je zadržao svoje WBC, WBA i WBO pojaseve, a slavio je s 116-112 u bodovanju sva tri suca.

Oleksadar je pobijedio Furyja odlukom sudaca u svibnju i dodao WBC pojas svjetskog prvaka WBA, WBO i IBF pojasevima.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Time je nakon četvrt stoljeća postao prvi svjetski prvak u svim većim svjetskim boksačkim asocijacijama i time zacementirao svoje boksačko nasljedstvo.

Posljednji put to je uspjelo Lennoxu Lewisu 2000. godine, a prije toga i legendarnom Muhammadu Aliju, Joeu Louisu i Mikeu Tysonu.

Usyk kontrolirao veći dio revanša

Usyk je kontrolirao veći dio revanša i bio je aktivniji u 12 rundi, češće je ulazio u borbe i sa jačim udarcima. Tridesetsedmogodišnji Usyk tako je ostao neporažen nakon 23 dvoboja, od kojih je 14 dobio nokautom, dok je Britanac doživio drugi poraz u karijeri, oba od Usyka.

Poznati boksački trener Leonard Pijetraj dao je stručni komentar portalu Net.hr na borbu Usyka i Furyja.

'Rekao sam vam da će to biti repriza prve borbe'

"Rekao sam vam da će to biti repriza prvog meča, samo što je Usyk bio oprezniji ovog puta, zadnji je put malo više riskirao. U pravilu, kad ljudi nešto držem boksači kad nešto brane, uvijek su oprezniji nego inače. Usyk je jednostavno boksački bolji tehničar. Fury nije pokazao puno, bio je doduše nešto bolji nego u prošlom meču međutim jedino što je izdržao 12 rundi. Dobro je radio, nije izgledao umorno, ali to samo znali da je mogao više dati", kazao je u uvodu Leonard Pijetraj i nastavio:

'Oboje su ziheraši'

"Fury je ipak isto boksač koji je malo ziheraš i ne voli previše riskirati ako baš ne mora, ali u ovakvom meču kad ga gubiš moraš riskirati. Ti onda nemaš što, vidiš da gubiš. Jedino ako si malodušan i misliš da dobijaš meč. U ovakvom meču ni Usyk nije mogao biti siuran da dobiva, a kamoli Fury. Tako da je on morao ići na sve ili ništa, nije imao što izgubiti, ali ostavio je dojam da ima još snage. Po meni su se štedili i jedan i drugi. Imam osjećaj da su mogli još barem 20% više dati. Mislim da su trebali dati više, ulog je bio velik, nagrada, financijske, ma sve".

Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Nastavio je pričati Leo...

"Taktički je bio dobar meč, tehnički s Furyjeve strane dosta loš, međutim Fury izgleda dosta brzo, agilno, opušteno, međutim to su preslabi udarci da bi se oni štedili. Sa tako slabim udarcima ne može se toliko umoriti što su oni i pokazali da su imali još snage. Mogli su ili pojačati snagu udarca ili tempo".

Stručno je primijetio neke stvari...

"Rekao sam vam da Furyju povećanje kilaže neće donijeti ništa. I nije. Kakva kilaža, to je glupost što je napravio. Fury je trebao imati manju kilažu da bude brži, da napravi jači tempo. S većom kilažom njemu je samo teže. Iako, čudo da on s tim gabaritima radi takav tempo i ima takvu koordinaciju pokreta. Za toliko velikog čovjeka to nije bio uopće loš tempo. Ostavlja se dojam da je mogao još jaće. Ponavljam, za takav ulog trebao je još riskirati. Prošli je meč izgubio. Ako ste imalo realni, meč je bio vrlo knap i u njemu boksač mora krenuti jače, prema mojem kutu gledanja. Onaj koji stručno gleda, vidi da je meč bio knap i da je u takvom meču Usyk bio bolji".

Pijetraj nije oduševljen...

"Nisam oduševljen, očekivao sam više. Neću reći da nisam zadovoljan, meč nije bio loš, nije bilo puno grljenja. Fury puno više grli, Usyk je toliko agilan i toliko se dobro izvlači da mu to nije dozvolio. Bilo je par rundi u kojima je Usyk malo više grlio, ali solidan je bio meč. Samo, za ujedinjenje titula morali su više dati obojica. Publika očekuje puno veći rizik i puno otvoreniju borbu. Ni Usyk ni Fury ne spadaju u superhrabre boksače, nego više u taktičke boksače koji vole nadmudrivanje, nadboksavanje. Ne vole otvorenu borbu. Čak i kad je Usyk krenuo u neku borbu, Usyk bi to anulirao Usyk je to taktički odradio odlično, puno bolje nego Fury", govori Leonard Pijetraj.

Usyk je izazvao vlasnika IBF-ovog pojasa Daniela Duboisa...

"Da, izazvao je Usyk teškaša koji ima IBF-ov pojas Duboisa, ali Usyk je bolji od Britanca Duboisa, nema tu dileme. Iako bi Dubois mogao više riskirati i biti opasniji nego Fury. Htio bih za kraj napomenuti kako je ovaj boks daleko lošiji od boksa teške kategorije iz kraja 80tih i 90tih, doba Bowia, Lewisa, Tysona, Holyfielda itd", zaključio je Leonard Pijetraj.

