UŽIVO

Oleksandr Usyk - Tyson Fury

Prva runda

Počeo je meč Usyk - Fury u Ryadu. Idemo dečki, oduševite nas! Fury je agresivno ušao u meč, zauzeo je centar ringa.

23.34 - Meč je dogovoren na 12 rundi.

23.31 - Na redu je i himna Ukrajine.

23.30 - Nakon toga ide i himna Ujedinjenog Kraljevstva - Bože, čuvaj kralja!

23.29 - Slijedi himna Saudijske Arabije, domaćina eventa.

23.27 - Oleksandr Usyk ulazi u ring uz ukrajinsku narodnu pjesmu.

23.23 - Dame i gospodo, došao je trenutak koji ste svi čekali. Boksači ulaze u ring. Tyson Fury prvi ulazi u borilište uz božićni hit Mariah Carrie - All I Want For Christmas Is You koja se onda promijenila u rep pjesmu Can't You See od Totala i Notorious B.I.G-a. Zanimljivo... Fury je u božićnom izdanju. Hoće li mu Božić doći ranije?

23.16 - Usyk i Fury su spremni u hodniku. Jao, kakav će ovo meč biti.

23.14 - Gase se svjetla u Areni u Ryadu, publika je na nogama.

23.02 - Fury je u hodniku Arene. Trener mu namješta rukavice.

22.56 - Itauma je pobijedio McKeana već u prvoj rundi. Slijedi glavni meč večeri.

22.48 - Serhii Bohachuk pobijedio je Ishmaela Davisa, zatim je održana nagradna igra u kojoj je jedan od gledatelja nagrađen Mercedes S-klasom, a sada su na putu ka ringu Demsey McKean i Moses Itauma. To je ujedno i posljednji meč uoči revanša Furyja i Usyka. Početak njihovog meča očekujemo oko 23.30.

Najava

Približavamo se početku epskog dvoboja Oleksandra Usyka i Tysona Furyja, a za to vrijeme u sjeni se održavaju predborbe na velikoj boksačkoj pozornici u Rijadu. I Ukrajinac i Britanac u ring, naime, ulaze s najvećim težinama njihove karijere. Fury je na jučerašnjem vaganju zabilježio oko 127 kila, dok je vaga kod Usika pokazala oko 102 kila. Meč je za naslov po WBO, WBA i WBC verzijama. Usyk brani svjetske naslove.