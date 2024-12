Oleksandr Usyk i Tyson Fury u subotu oko ponoći po hrvatskom vremenu u Ryadu ulaze u ring. Ponovno će ova dva najbolja teškaša na svijetu ukrstiti rukavice. Usyk brani svjetske teškaške pojaseve prvaka po WBC, WBO i WBA verzijama. Ukrajinac je u međuvremenu zbog IBF-ovih pravila ostao bez tog pojasa. Leonard Pijetraj, cijenjeni boksački stručnjak, najavio je za portal Net.hr uzvrat svih uzvrata...

"Radi se o meču koji uvijek može otići i na jednu i na drugu stranu, bez obzira što je usyk prošlog puta bio dominantan. Bilo je trenutaka, ako se sjećate, kad je Fury bio solidan i tu nikad ne možemo reći da netko ima veliku prednost. To možete reći tek nakon meča kad vidite tko je pobijedio i tko je što napravio. Inače, najnestručnije pitanje za nekog tko je stručnjak ili tražite stručno objašnjenje je tko će pobijediti. Mi to, ja to ne mogu znati. Da se to može znati, ne bi boks onda bio toliko zanimljiv. Mi to možemo nagađati. I netko tko uopće nije stručan u boksu može pogoditi. Šanse su 50-50", kazao je u uvodu trener Leonard Pijetraj i nastavio:

"Kad bi znao kako se tko pripremao i koliko je tko taktički dobro spreman, onda bi mogao 90% kazati tko će dobiti. Međutim, uvijek imate onaj faktor psihološki, faktor pritiska kojeg netko bolje ili lošije podnosi. Tu je i faktor zasićenja, imate i da je netko bio malo bolestan ili malo ozlijeđen, ali nitko neće odgoditi taj meč jer je prevažan i prevelika je zarada u njemu da bi ga netko odgodio, pa i takvi idu na meč. Nadam se da ćei ovaj meč biti dobar, još bolji od prošlog".

Fury je najavio i kako ovoga puta u ring planira ući čak 15 kilograma teži nego u prvom meču. U svibnju se borio s malo više od 118 kilograma (118,8) dok ovoga puta borbu želi odraditi s čak 133 kilograma. Fury želi nokautirati "Gada Usyka", kako je to rekao...

"To je glupost. Pa, on s kilažom neće dobiti na udarcu jer Tyson Fury ima dovoljno jak udarac i s prošlom kilažom i s ovom kilažom. Njemu veća kilaža može samo smetati da bude sporiji. Što se tiče nokauta, Fury može nokautirati Usyka kad ga god pogodi, tako da to nema veze. To je tako jedna nestručna dijagnoza da uopće ne kužim kako je došlo do toga, da je on povisio kilažu da bi ga mogao nokautirati. Nokautirati ga je mogao i prošli put, samo ga nije mogao pogoditi. Tyson Fury je više trebao raditi na brzini jer je Usyk puno brži nego na nekoj snazi. Snaga udarca tu više nije bitna. Tyson Fury uvijek ima dovoljno snažan udarac za nokaut. Nokaut je Furyjeva želja, on to ne zna, želja i Furyja i Usyka".

Dojma smo još od prije kako Leonard Pijetraj baš i ne voli Furyjev boksački stil...

"Ne, ja nisam ljubitelj njegovog ponašaja van ringa, kao sportaša. Tyson Fury je sportaš koji nije uzor mladima i kojeg možete vidjeti da je pijan, da pada po ulici, da se drogira, samo to mi se kod Tysona Furyja ne sviđa. Inače, što se tiče boksa, tu je odličan. Za svoju visinu i težinu je vrlo agilan i brz. Za svoju mišićnu građu koja je nikakva, on ne izgleda nikako. Tyson Fury pobija sve tvrdnje nekakvih kondicijskih trenera. Tyson Fury ne može napraviti niti jednu vježbu poštenu kao što to može napraviti Usyk ili netko drugi, ali Tyson Fury je odličan boksač koji ima veliku agilnost, brzinu, opuštenost".

Nastavio je analizirati Furyja...

"Solidan je sad i tehničar, ali uvijek u meču imate suparnika koji vas spriječava u tome. Nisam ljubitelj samo njegovog ponašanja. Sve ostalo nemam što reći. Navijat ću za Usyka, ali volim nenavijački pratiti meč jer onda gledam više stručno i objektivno. Kad si navijač i kad navijate za jednu stranu uvijek gledate više i bolje tu stranu i sve gledate kroz neke ružičaste naočale, a onda ne mogu dati stručnu analizu. Gledam da pobijedi bolji i da meč bude što bolji", zaključio je Leonard Pijetraj.

