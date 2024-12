Fury u revanš ulazi s više od 130 kilograma: 'U subotu navečer izaći će pravi ja'

U subotu navečer, oko 22 sata, u jednom od najvećih borilačkih događaja godine sučelit će se dva najbolja boksača današnjice, što se tiče teške kategorije. Sedam mjeseci nakon njihovog prvog meča Tyson Fury ponovno će ući u ring s Oleksandrom Usikom, borcem koji mu je nanio jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Pobjednik ovog meča kući će otići s tri od četiri pojasa svjetskog prvaka.

Nakon prvog meča Usik je na kratko vrijeme postao i prvi apsolutni prvak teške kategorije još od 2000. godine i Lennoxa Lewisa, ali naknadno mu je oduzet pojas po IBF-u. Tjedan uoči borbe tradicionalno je za borce ispunjen medijskim obvezama, otvorenim treninzima itd., a u razgovoru s Fight Hubom Fury je i javno rekao svoje planove za subotnji meč:

"Nokautirati gada. To je to. To je moj plan, izbaciti ga iz ringa. Prošli put sam sve napravio odlično. Nisam dobio pobjedu, bila je to tijesna borba. Ovaj put bit ću drugačiji borac. Bit ću drugačija osoba i borac. Prošli put bio sam na 40%, a ovaj put sam na 110%. Ne želim iznositi nikakve izgovore, ali recimo samo da će pravi Tyson Fury izaći u subotu navečer."

Fury je najavio i kako ovoga puta u ing planira ući čak 15 kilograma teži nego u prvom meču. U svibnju se borio s malo više od 118 kilograma (118,8) dok ovoga puta borbu želi odraditi s čak 133 kilograma. Fury u karijeri ima 34 pobjede od čega 24 nokautom, a jedini poraz doživio je upravo od ukrajinskog borca. Usik u 22 profesionalna meča ima isto toliko pobjeda, a 14 ih je stiglo prekidom.

