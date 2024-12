Fury pred revanš stoljeća: 'Borio bih se i da nemam ruke ni noge ni pola glave'

U subotu nas očekuje pravi boksački spektakl u Riyadhu. Po drugi put susrest će se dva ponajbolja boksača današnjice Tyson Fury i Oleksandr Usik. U prvom meču slavio je sjajni Ukrajinac sudačkom odlukom i tako Furyju nanio prvi poraz u u 36 profesionalnih borbi.

Fury će također morati prekinuti Usik niz neporaženosti, koji traje već 22 borbe u poluteškoj i teškoj kategoriji, želi li osvojiti tri pojasa svjetskog prvaka (po WBC, WBA i WBO). Fury se u najavi meča dotaknuo i prvog meča u kojem je poražen, a kako tvrdi i u tom je meču bio bolji protivnik: "Ništa neću mijenjati. Zašto i bih kad sam držao kontrolu i u prvoj borbi 80 posto vremena? Pogađao sam ga kad sam htio i kako sam htio. Ne moram ništa mijenjati, a mislim da ne može ni on jer me ne može nadboksati sa stražnje noge. Mora me napasti i napraviti borbu od meča."

'Kralj Cigana' je rekao i kako će se u revanšu morati i manje praviti važan što ga je vjerojatno i koštalo u prvom meču, a istaknuo je i kako bi do borbe gotovo sigurno stiglo i da je on pobijedio: 'I prije prvog meča, imali smo klauzulu o revanšu za prokleto puno novca.' - a dodao je i pod kojim bi uvjetima u subotu ušao u ring "Morao bih ne imati ruke ni noge i morali bi mi odsjeći pola glave da ne bi bilo revanša. Ni oči, morao bih biti slijep."

36-godišnji Britanac je u dosadašnjoj karijeri odradio 36 mečeva, a jedini poraz doživio je upravo od Usika u svibnju, a kao pobjednik je izašao iz njih 34 od čega je 24 puta slavio nokautom.

