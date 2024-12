Poznata splitska influencerica Ela Jerković nije se uspjela plasirati u finale Hell Boxing Kings eventa kojeg prenosi platforma Voyo. Prošle nedjelje u DVTK Areni u mađarskom Miškolcu bolja je od nje bila mađarska poduzetnica i zvijezda na društvenim mrežama Renata Berki, koja je u ovaj meč celebrityja ušla kao velika favoritkinja zbog borilačkog iskustva i nije dopustila senzaciju.

'Zadovoljna sam i ponosna na sve'

Ela se dobro nosila na početku, ali Berki joj je uspjela zadati nekoliko udaraca i u završetku runde krenula u jak napad te je uzdrmala našu Elu, pa joj je sutkinja brojala. Runda je nakon toga završena, a odmah na početku druge runde sve je bilo gotovo. Ela je tako ostala bez prilike da se bori u finalu za 100 000 dolara.

Ela Jerković za portal Net.hr podijelila je dojmove...

"Zadovoljna sam i ponosna na sve što sam pokazala u Hell Boxing Kingsu. Bilo je to jedinstveno iskustvo za mene, ali dosta je s boksom, okrećem se baletu", kazala je u uvodu Ela Jerković...

"Balet je moja neostvarena životna želja na koju je sad došao red. Isto tako, nastavit ću trenirati kickboks u KBK Mornar u Splitu. Ekipa mi se jako svidjela i htjela bi se nastaviti družiti s njima. Ekipa je vrhunska, atmosfera u dvorani je super."

Prije je deset godina trenirala je Ela taekwondo, tri puta zaredom je bila prvakinja Hrvatske. Sport joj nije stran, posebno borilački. Trenirala je amaterski i kickboxing, nešto malo hrvanje, aikido, jiu jitcu. Jedino nije trenirala boks. Sve dosad....

Gabriel Ojdanić: 'Ela je dala sve od sebe, poginula na štitu'

Riječ je preuzeo njezin trener Gabriel Ojdanić, bivši prvak u kickboksu, nekadašnji reprezentativac Hrvatske, juniorski i seniorski prvak Hrvatske i bivši viceprvak svijeta i Europe.

Foto: Screenshot - Instagram Pripremala se za meč aktivno možda nekih 3-4 mjeseca, spremao ju je trener Gabriel Ojdanić. Jako mu je Ela zahvalna na svemu, ne samo njemu, nego cijeloj ekipi iz KBK Mornar iz Splita.

"Jako se ponosim na Elu. Mi smo zadovoljni. Dala je sve od sebe, nije odustala kao neke, poginula je na štitu, a boks je počela trenirati nedavno. To dovoljno govori o kakvom karakteru i srcu se radi. To je najbitnije, da nije odustala. Išli smo protiv favoritkinje u ovom meču. Da vam budem iskren, tvrdim kako je čitav šou namješten da Mađari budu u finalu, ali što je, tu je. Mi smo u meč ušli kao underdog. Prvi meč je bio, po meni, fer i namješten po mjeri, jer su influencerice bile bez iti jednog meča i bez prijašnjeg iskustva. Sljedeće dvije su bile s iskustvom i to po meni nije fer. Ela je izgubila sportski, izašla bez ikakvih povreda i to je najbitnije".

Riječ je uzela i Helena Jurišić, splitska borkinja koja se natječe u kickboksu i muay thaiju, a koja joj je bila u kutu zajedno s Gabrijelom Ojdanićem. Nahvalila je Elu...

"Eto i mene, ja sam u Miškolc išla kao podrška Eli. Ela je bila super, samim time što je ušla u ring je sama pobjeda za nju. Nije lako jednoj takvoj mladoj dami bez iskustva u boksu ući u ring. Ponosna sam na nju. Bila je srčana. Da sam znala da će Ela ući u ovu priču ranije spremila bi ja nju, ali evo, rekla sam joj za drugi put da ide u revanš i da se uključi u šou. Tad će biti puno spremnija".

'Ništa više boks, samo balet'

"Ma, ništa boks više, samo balet", dodala je Ela.

Helena je dobacila...

"Laže", smijali su se svi.

Ela nam je nastavila pričati:

"Ubacit ću ja sad malo elegancije u ovaj svoj kickboks i ispuniti snove iz djetinjstva."

Obitelj i njeni prijatelji iz Splita su ponosni na nju...

"Majka se malo zabrinula da nemam neke povrede, ali mater k'o mater. Hvala Bogu nemam i majka je Ok."

'Reakcije su pozitivne'

Je li Ela promijenile neke stereotipe o ženama u borilačkom sportu i o sebi, konkretno? U posljednjem intervjuu kazala nam je kako joj je "jako drago što su ponosni na nju što se tiče tog sportskog dijela, jer je inače, ovako, poznata po izlascima, nesportskim stvarima, tako da joj je drago što su ljudi ponosni na nju zbog sportskih, lipih razloga i ispravnih razloga"...

"Jesu, ponosni su i ovog puta. Svi komentirali i reakcije su pozitivne i odlične. Što se tiče mog budućeg nastupa u Hell Boxing Kingsu, vidjet ćemo što će budućnost donijeti, ali to je za sad to. Htjela bih se ovako nešto okušati u kickboksu. To mi je omiljen sport nakon baleta, dok mi je boks ograničen. Više me zanima kicboks i MMA smjer. Što se tiče mijenjanja razmišljanja nekih ljudi o meni, ne mogu reći je li to tako, to ovisi o ljudima. Iskreno se nadam da sam nekim ljudima otvorila oči što se tiče mene osobno s ovim nastupom u Hell Boxing Kingsu i svojom posvećenosti borilačkom sportu, jer stvarno treniram. Međutim, poznavajući kakav je mentalitetom grad Split, uvijek će ostati zapamćeno nešto negativno naspram pozitivnog. Trebala bi napraviti još puno puno toga pozitivnog. Kad o tome pričamo, htjela bi se osvrnuti na Antonija Plazibata", izjavila je Ela Jerković i nastavila:

'Plazibat je ikona'

"Svi znamo tko je Antonio Plazibat, najbolji svjetski kickboksač, ikona sporta, pa nakon njegove ozljede i tijekom njegova odmora koji traje godinu dana, pošto je imao veliku i ozbiljnu ozljedu, ljudi već o njemu pričaju da je propali borac, da je influencer. To smo on i ja baš prokomentirali u serijalu Vlogmas. On je također bio dio mog serijala. Prokomentirao je borbu za moj video. Ako za jednu takvu svjetsku zvijezdu, on i Mirko Filipović su u Hrvatskoj broj 1, po mojem mišljenju, što će onda tek pričati o meni. O Plazibatu pričaju da je propali borac, influencer, You Tuber, ma sramota. Antonio Plazibat istinski je sportaš i borac o kojem njegovi rezultati i postignuća najbolje govore. Previše je on toga dao za borilački sport u Hrvatskoj i Splitu kao takvom da bi ti i takvi o njemu pričali takve stvari".

Ela na You Tubeu snima daily serijal koji se zove Vlogmas. Tijekom tog serijala snimala je sve svoje pripreme svaki dan za Hell Boxing Kings. Tijekom utorka izbacit će i video samog natjecanja i nastavit će u takvom sportskom duhu, kako nam je otkrila, ali ne samo sportkom nego i božićnom.

"Vlogmas je serijal isto tako o tome što sve radiš u prosincu za Božić, uspjela sam tu tematiku uklopiti u sport", zaključila je Ela Jerković.

